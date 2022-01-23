Merkür retrosunda doğanlar, işe başlayanlar, ayrılanlar, evlenenler ve aşk yaşamaya başlayanlar... Merkür retrosu ne zaman bitecek 2022?

Merkür retrosu ne zaman bitecek 2022? sorusu gündemde yer alıyor. Yeni yılın ilk retrosu 14 Ocak'ta başladı. Akrep, Koç, Terazi demeden tüm burçlara az ve ya çok etki edeceği açıklanan retronun biteceği tarih merak ediliyor. Merkür retrosunda doğanlar, işe başlayanlar, ayrılanlar, evlenenler ve aşk yaşamaya başlayanlar merakla retronun etkilerini araştırıyor. Haberimizde burçlara etkisine ve biteceği tarihe ulaşabilirsiniz.
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK 2022?
2022 Merkür retrosu takvimine göre 14 Ocak itibariyle başlayan merkür retrosu 6 Şubat'a kadar devam edecek.
Sonraki Merkür retrosu tarihleri de şöyle;
10 Mayıs-4 Haziran arası,
9 Eylül-3 Ekim arası,
29 Aralık-20 Ocak 2023 arası.
MERKÜR RETROSUNUN BURÇLARA ETKİSİ
Burç bazında peki nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hepsini sizin için değerlendirdim.
Koçlar: Sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınıza, yatırımlarınıza, elektrik elektronik aletlerinde eğer şuan arıza var ise bunu şimdiden ertelemeden biran önce çözümlemeniz gerekir.
Boğalar: Özellikle iş yerinde retro öncesi kayıtlarınızı yedeklemeniz karşınıza çıkacak sorunların önüne geçmesine neden olabilir. Baba ile ilgili kapatmadığınız bir konu var ise gündemimizde bu konu eklenebilir. Uzun süredir iş yerinizde zaten bir sıkışma baskılanma yaşarken birde üzerine merkür retrosunun eklenmesiyle kapanmayan konuları tekrar önünüze getirecektir. Ani tepki vermemeye dikkat edin.
İkizler: Yurtdışı, eğitim, gündemimizde olan davalar, kayınvalide , dini ve felsefi konularla ilgili tamamlanmamış konuları önünüze getirecektir. Bu alanlarla alakalı herhangi bir yeni başlangıç yapmak yerine var olan konuları tamamlamanız sizin daha rahat etmenize sebep olabilir. Örneğin üniversite öğrencisi kişi üzerinde zaten çalıştığı bir konunun üzerine gitmesi faydasına olacaktır.
Yengeç: Kredi borçları, ödenmeyen vergilere dikkat etmeli ve kendinize uygun yol haritası hazırlamanız olası aksilikleri üstesinden gelsenize yardımcı olacaktır. Arkanızdan düşmanlık yapanlara dikkat edin.
Aslan: Eşiniz ile iletişiminizde ve ortaklı işlerde kendinizi yanlış ifade edebilir yanlış anlayabilir ve anlayabilirsiniz , kısıtlanmış baskı altında hissedebilirsiniz. Açık düşmanlara dikkat etmeniz gereken bir süreç içerindesiniz. Her şeyinizi herkesle paylaşamamak sizin hayrınıza olacaktır.
Başak: Günlük hayatımızdaki koşturmaca dikkat , sağlığınız etkilenebilir , evcil hayvanlarının var ise kontrollerini yaptırmayı unutmayın. Kemiklere, dişlerde sağlık sorunu yaşayabilirsiniz. Gizli düşmanlıklara dikkat etmelisiniz.