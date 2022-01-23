Merkür retrosunda doğanlar, işe başlayanlar, ayrılanlar, evlenenler ve aşk yaşamaya başlayanlar... Merkür retrosu ne zaman bitecek 2022?

Terazi: Eski aşklardan , görüşmediğimiz yakın arkadaşlarınızdan geri dönüşler alabilirsiniz. Uzun zamandır hamile kalmak isteyip kalamayanlar içinde hazırlık döngüsü diyebiliriz , doktor kontrolünde olmanız sizin için ayrıca önemli. Bitiremediğiniz projeler var ise tamamlamak için uygun zaman.

Akrep: Gündem maddeniz aile, özellikle anne ile ilgili yarım kalan her ne var ise beraber vakit geçirip sorunlarınızı çözmek için şahane bir fırsat. Sağlık kontrollerini yaptırmayı unutmayın, eskiden berber keyif aldığınız ama zaman içinde hobileri gün yüzüne çıkarmak keyifli olacaktır. Eğer aile temelleri sağlam değilse bitişler yaşanabilir.

Yay: Elektrik ve elektronik cihazlarında arızalar çıkabilir. Bunun dışında kardeşler, yakın arkadaşlarınız, yakın akrabalarınızla vakit geçirip eskiye dönüp sohbetler gerçekleştirebilirsiniz. Yakın seyahatleri gündemimizde olacaktır. Eğitim, mahkeme , kayınvalideniz ile ilgi konularda gündem maddeniz arasında, iletişim kazalarına dikkat edin ,kendinizi ifade etmekte zorlanabilir, dikkat dağınıklığı kazalara yol açabilir.

Oğlak: Maddi manevi değerlerinizi sınayacak , bu dönemde borç vermemeye dikkat edin. Eğer gündemimizde mirasla alakalı bir dava süreci var ise haberler alabilirsiniz. Harcamalarınızı yaparken kendi içinizde hesabınızı yapın ki sonra çok borçlanmayın. Bunun dışında İnternet alışverişlerinde bilmediğiniz güvenmediğiniz yerlerden alışveriş yapmamaya dikkat edin.