Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.01.2022 13:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2022 13:36
    ABONE OL

    Kar tatili olan illerde karne verilecek mi? Kar tatili olan illerdeki öğrenciler karnelerini nasıl, ne zaman alabilecek?

    Kar tatili olan illerde karne verilecek mi? 21 Ocak yani bugün 1. dönem sona erdi ve karnelerini almak için sabırsızlanıyor. Ülke genelinde milyonlarca öğrenciden kar tatili olan okullarda okuyanlar merakla araştırmalara başladı. Peki karnelerini henüz almamış olan ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ne zaman ders notlarını inceleyebilecek? Kar tatili olan illerdeki öğrenciler karnelerini nasıl, ne zaman alabilecek? İnternet üzerinden karneler görüntülünebilecek mi? İşte merakla araştırılan tüm soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kar tatili olan illerde karne verilecek mi?

    Kar tatili olan illerde karne verilecek mi? Kar tatili olan illerdeki öğrenciler karnelerini nasıl, ne zaman alabilecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 21 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında sömestr tatilini yaşayacak olan milyonlarca öğrenci karnelerini almaya başlarken kar tatili olduğu açıklanan okullardaki öğrenciler karne notlarını ne zaman, nereden, nasıl öğrenebileceklerini merak etmeye başladı. İşte tüm bilgiler...

    KAR TATİLİ OLAN İLLERDE KARNE VERİLECEK Mİ?

    21 Ocak'ta sömestr tatili başladı ve kar yağışı olmayan illerden karneler dağıtıldı. Kar tatili olan okullarda okuyan öğrenciler ise karnelerini daha sonra alacak. İsteyenler MEB e-Okul sistemi üzerinden ders notlarını görüntüleyebilir.

    E-OKUL İLE KARNE NOTU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    -Öncelikle eokulyd.meb.gov.tr adresine giriş yapın.

    -İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.

    -Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra, karşınıza çıkan ekrandaki solda yer alan panelden öğrencinin sınav not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.

    E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

        TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

        Yönetmeliğe göre;

        Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

        70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

        85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

        Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

        Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

        Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sözcü ve T24’ten Halk Ekmek algısı!
        Haberler Güncel Kar tatili olan illerde karne verilecek mi? Kar tatili olan illerdeki öğrenciler karnelerini nasıl, ne zaman alabilecek?
            SON DAKİKA