Kar tatili olan illerde karne verilecek mi? Kar tatili olan illerdeki öğrenciler karnelerini nasıl, ne zaman alabilecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 21 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında sömestr tatilini yaşayacak olan milyonlarca öğrenci karnelerini almaya başlarken kar tatili olduğu açıklanan okullardaki öğrenciler karne notlarını ne zaman, nereden, nasıl öğrenebileceklerini merak etmeye başladı. İşte tüm bilgiler...
KAR TATİLİ OLAN İLLERDE KARNE VERİLECEK Mİ?
21 Ocak'ta sömestr tatili başladı ve kar yağışı olmayan illerden karneler dağıtıldı. Kar tatili olan okullarda okuyan öğrenciler ise karnelerini daha sonra alacak. İsteyenler MEB e-Okul sistemi üzerinden ders notlarını görüntüleyebilir.
E-OKUL İLE KARNE NOTU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
-Öncelikle eokulyd.meb.gov.tr adresine giriş yapın.
-İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.
-Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra, karşınıza çıkan ekrandaki solda yer alan panelden öğrencinin sınav not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.