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    Son dakika: Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'de kalleş saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

    Son dakika... Terör örgütü PKK7YPG sivilleri hedef almaya devam ediyor. Hatay Valiliği, PKK/YPG terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 5 füze atışı gerçekleştirildiğini 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 sivilin yaralandığını bildirdi.

    PKK/YPG’den Afrin’de kalleş saldırı

    Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.30 sıralarında, PKK/YPG terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden Afrin merkezine yönelik 5 adet grad füze atışı gerçekleştirilmiş olup, ilk belirlemelere göre 4 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin çeşitli yerlerinden yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir" denildi.



    Valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanıldığı kaydedildi.
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    Haberler Güncel Son dakika: Terör örgütü PKK/YPG'den Afrin'de kalleş saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti
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