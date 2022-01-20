MSB bedelli askerlik celp, sevk tarihlerini açıkladı mı? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Askerlik yeri sorgulama

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak 2022? Yeni yılın ilk ayı yaşanırken yüzbinlerce genç vatani görevini yapacağı şehrin neresi olduğunu merak ederek araştırmaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı açıklamaları bu noktada yakından takip edilenler arasında yer aldı. Peki MSB bedelli askerlik celp ve sevk tarihlerini açıkladı mı? Vatani görevini belirli bir ücret karşılığında kısa süreli yapacak olanlar başvurularını tamamlamış ve ücretlerini yatırmıştı. Şimdi ise gözler askerlik yerlerine çevrildi. Peki askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Bedelli askerlik sonuçları 28 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Bedelli askerlik yerleri belli olduğu zaman e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NEDİR?
03 Şubat 2022
03 Mart 2022
31 Mart 2022
12 Mayıs 2022
09 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
15 Eylül 2022
13 Ekim 2022
10 Kasım 2022
08 Aralık 2022