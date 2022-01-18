e-Devlet'te yeni dönem! Artık o sözleşmeler feshedilebilecek!

Doç. Dr. Yeniocak, "Yönetmelikte, sözleşme özetinin, sözleşmeden ayrı biçimde hazırlanması ve tüketiciye elektronik ortamda gönderilmesi şart koşuldu. Bu özet, tüketicinin onayı olmadan değiştirilemeyecek. Abonelere zaman zaman, kısa mesaj ya da mobil uygulama üzerinden şirketler tarafından bazı teklifler iletildi ve onayları yine bu yolla alındı. İşte yeni düzenlemeye göre bu tür tekliflere tüketici tarafından verilen onaylar, tüketici tarafından şirketin web sitesi üzerinden toplu şekilde görülebilmesine olanak tanınmasını zorunlu kıldı" diye konuştu.