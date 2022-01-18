e-Devlet'te yeni dönem! Artık o sözleşmeler feshedilebilecek!

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişikliklerden ilk göze çarpan konu, elektronik haberleşme hizmeti sunan şirketlerin tüketicileri bilgilendirmesi konusunda şirketlere bazı ek yükümlülükler getirilmiş olması.
Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikleri, Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Üy. Doç. Dr. Umut Yeniocak, Tüketicinin Korunması açısından değerlendirdi.
TARİFE DIŞI ARAMADA SESLİ UYARI ANONSU ZORUNLULUĞU
Önemli değişikliklere değinerek sözlerine başlayan Doç. Dr. Yeniocak, "Örneğin, abonelerin, kayıtlı oldukları tarifenin kapsamı dışında kalan ücretli bir arama yapmaları hâlinde, bu arama sırasında, aramanın ücretli olduğu ve aboneye ek bir ücret yansıtacağı yönünde sesli bir bilgilendirme anonsu yapılması zorunluluğu getirildi" dedi.