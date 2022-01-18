Ayvalık açıklarında 45 kaçak göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmaya çalışan kaçak göçmenlerin bulunduğu can salında motor arızası yaşandığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, sürüklenen can salındaki 17 kaçak göçmeni kurtardı.
Ekipler, yine Ayvalık ilçesi açıklarında 28 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itildiği ihbarıyla harekete geçti. Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 28 kaçak göçmen kurtararak, karaya çıkarttı.
45 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.