PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testi kimlere zorunlu? PCR testi genelgesine göre okullarda, konser ve seyahatlerde...

Aşılanma oranının yüzde 84'e kadar yükselmesi, Omicron'un daha hafif atlatılması ve son dönemde oluşan uzun test kuyrukları nedeniyle PCR testi zorunluluğu hakkında yeni bir karar alındı. Son dakika yeni PCR testi genelgesi yayımlandı. Koronavirüs aşısı olmamış vatandaşlar ve eğitim, etkinlik ve seyahat için toplu alanlarda bulunanlar dikkat, artık değişti. İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine yazı gönderdi. Peki PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testi kimlere zorunlu?
PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALKTI MI?
Ağustos ayında başlayan PCR testi zorunluluğu uygulaması sona erdi. Salgın ile mücadelede yeni bir döneme girildi. PCR şartı kararı 15 Ock itibariyle kaldırıldı.
OKULLARDA PCR İSTENECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere de PCR testi uygulanmasına gerek olmadığının değerlendirildiği yazıda, 20 Ağustos 2021 ve 31 Ağustos 2021 tarihli genelgelerin hükümleri ile 28 Ekim 2021 tarihli genelgenin 3. maddesinin uygulamadan kaldırıldığı belirtildi.
AŞILAMA ORANI ÜST SEVİYEDE
Söz konusu kararın alınmasındaki en önemli nedenin aşılanma oranındaki yükselişin olduğu aktarılıyor. Buna göre, 1. doz aşı yapılma oranı yüzde 92.2'lere çıkarken, 2. doz aşı yapılma oranı ise yüzde 83.93'e ulaşmış durumda. Yine 1, 2 ve 3. doz toplamının 138 millyon 826 bin 560'a yükseldi.
VARYANT ETKİSİ
Yine kararda etkili olan başka bir faktör ise Omicron varyantının hafif semptomlarla atlatılması ve daha az ölümcül olması gösteriliyor. Ayrıca, Omicron varyantının grip enfeksiyonu gibi geçirildiği gözlemleniyor. Kovid-19, grip virüsleri gibi olmasından kaynaklı, her yıl grip virüsünün aşının değiştiği gibi bundan sonra da kovid-19 aşısının değişeceği belirtiliyor. Alınan kararla sürü bağışıklığı sağlanacağı da ifade ediliyor.