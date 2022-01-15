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    • Güncel
    • 15.01.2022 13:19
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    • 15.01.2022 13:19
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    Antalya'da CHP belediyeciliği örneği! Kumluca'da vatandaşlar belediyeden destek bulamayınca kendi işini kendi halletti

    CHP'nin beceriksiz belediyecilik anlatışı bu kez Antalya'da kendini gösterdi. Kumluca ilçesinde sağanak yağmurlar nedeniyle bozulan yollar mahalle sakinleri tarafından imece usulü ile tamir ediliyor. Belediyeyi defalarca aradıklarına rağmen yardım görmediklerini söyleyen vatandaşlar iş makineleriyle yollara toprak döküyor. Mahalle sakini Yusuf Uysal, “Yağmur çok yağdığı için yollarımız bozuldu. Kumluca Belediyesine söyledik. Bir türlü gelmediler. Bir iki aydır söylüyoruz gelmiyorlar. Muhtar’a da söyledik. Gelen giden yok. Sonunda kendi imkânlarımızla kepçe bulduk. Traktör bulduk. İmece usulü yapmaya arar verdik yollarımızı. Büzler kapandı. Büzler kapanınca şarampoller de bozuldu. Yolar dere haline döndü” dedi.

    Antalya’da CHP belediyeciliği örneği!

    İlçeye bağlı Karacaören Mahallesi Veliler ve Musalar mevkiinde yaklaşık 1 aydır belirli aralıklarla yağan sağanak yağmurlar zaman, zaman şiddetini arttırınca, dereler taştı, yamaçlardan kayak topraklar evlerin üzerine geldi. Yollarda bulunan büzler tıkandı, şarampoller bozuldu.

    Yollar dere yatağına döndü. Belediyeden tüm taleplerine rağmen destek göremediklerini iddia eden mahalle sakinleri, traktörü bulunan tanıdıklarından, yardım istediler. Bugün sabah saatlerinde bozulan yollarını tamir etmek için kepçe ve traktörlerle çalışmaya başladılar. Kepçe ile önce yollara şarampol açtılar. Ardından, yolun su biriken çukur bölümlerini doldurdular.

    Heyelan yaşanan alanlardaki molozları kepçe ve traktör yardımı ile aldılar. Çamurlu toprakları alarak dere kenarına götürüp döktüler. Vatandaşlar yaşadıkları durumla ilgili Kumluca Belediyesinden ve mahalle muhtarından yardım istediklerini ancak taleplerinin yerine getirilmediğini söylediler.



        "İMECE USULÜ YAPMAYA ARAR VERDİK YOLLARIMIZI"
        Mahalle sakini Yusuf Uysal, "Yağmur çok yağdığı için yollarımız bozuldu. Kumluca Belediyesine söyledik. Bir türlü gelmediler. Bir iki aydır söylüyoruz gelmiyorlar. Muhtar'a da söyledik. Gelen giden yok.

        Sonunda kendi imkânlarımızla kepçe bulduk. Traktör bulduk. İmece usulü yapmaya arar verdik yollarımızı. Büzler kapandı. Büzler kapanınca şarampoller de bozuldu. Yolar dere haline döndü" dedi.



        Evinin yanında bulunan tepeden evinin üstüne molozlar kayan Hüseyin Uysal ise; "Yağmur çok yağdı. Evimin arkasındaki tepe evimin yan tarafına göçtü. İlgilenilmesini bekliyorum. Kayan toprağın altında bir sürü malzemem kaldı. Dinamolarım, damlama malzemelerim, kaslarım daha bir sürü malzemem toprak altında kaldı" dedi.

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        Haberler Güncel Antalya'da CHP belediyeciliği örneği! Kumluca'da vatandaşlar belediyeden destek bulamayınca kendi işini kendi halletti
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