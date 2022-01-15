Antalya'da CHP belediyeciliği örneği! Kumluca'da vatandaşlar belediyeden destek bulamayınca kendi işini kendi halletti

Yollar dere yatağına döndü. Belediyeden tüm taleplerine rağmen destek göremediklerini iddia eden mahalle sakinleri, traktörü bulunan tanıdıklarından, yardım istediler. Bugün sabah saatlerinde bozulan yollarını tamir etmek için kepçe ve traktörlerle çalışmaya başladılar. Kepçe ile önce yollara şarampol açtılar. Ardından, yolun su biriken çukur bölümlerini doldurdular.