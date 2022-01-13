Van'da okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Van'da yarın okullarda ders olacak mı? Van Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Van'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlara ekipler yardım etti ve öğrencilerin ise merakla beklediği açıklama geldi. Peki Van valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağını duyurdu mu?