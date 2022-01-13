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    • 13.01.2022 21:07
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    Van’da okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Van’da yarın okullarda ders olacak mı? Van Valiliği kar tatili açıklaması…

    Van’da okullar tatil mi? Akşam saatlerinde tüm illerden vatandaşlar yoğun bir şekilde okulların tatil edildiği şehirleri araştırmaya başladı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu şehirlerde dersler iptal edildi ve öğrenciler, öğretmenler, veliler valiliklerin yaptığı açıklamaları yakından takip ediyor. Peki 14 Ocak Cuma Van’da yarın okullarda ders olacak mı? Van Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? İşte yanıtı…

    takvim.com.tr
    Van’da okullar tatil mi?

    Van'da okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Van'da yarın okullarda ders olacak mı? Van Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Van'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlara ekipler yardım etti ve öğrencilerin ise merakla beklediği açıklama geldi. Peki Van valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağını duyurdu mu?

    14 OCAK CUMA VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

    Van Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Yoğun kar yağışı nedeniyle 14. 01. 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."

    Van'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşları ekipler kurtardı

    Van'ın İpekyolu ilçesinde kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda kalan vatandaşlar, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla evlerine dönebildi.

    Kentte sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.

        Kar ve tipi nedeniyle Gövelek ve Köşebaşı mahalleleri arasında araçlarıyla mahsur kalanlar durumu jandarmaya bildirdi..

        İpekyolu Belediyesi karla mücadele ekipleri yolu ulaşıma açarak mahsur kalan araçları bulundukları bölgeden çıkardı.

        İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, yaptığı açıklamada, ulaşımın aksamaması için ekiplerin sürekli çalıştığını belirterek, vatandaşları buzlanmaya karşı uyardı
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        Haberler Güncel Van’da okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Van’da yarın okullarda ders olacak mı? Van Valiliği kar tatili açıklaması…
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