Van'da okullar tatil mi? 14 Ocak Cuma Van'da yarın okullarda ders olacak mı? Van Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Van'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşlara ekipler yardım etti ve öğrencilerin ise merakla beklediği açıklama geldi. Peki Van valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağını duyurdu mu?
14 OCAK CUMA VAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yoğun kar yağışı nedeniyle 14. 01. 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretime, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."
Van'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan vatandaşları ekipler kurtardı
Van'ın İpekyolu ilçesinde kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla yolda kalan vatandaşlar, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla evlerine dönebildi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini yoğun kar yağışına bıraktı.