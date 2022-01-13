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    • 13.01.2022 21:39
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    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan A Haber / A Para ortak yayınında önemli açıklamalar

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, A Para ve A Haber ortak yayınında Ekonomi Masası'nın konuğu oldu. Türkiye'nin kültürel, sanatsal ve turizm gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, 2022 yılı için 35 milyar dolar turizm geliri hedeflediklerini söyledi. Erken rezervasyonda yüzde 65 civarı artış olduğunu belirten Ersoy, "2.5 milyon İngiliz turist bekliyoruz" dedi.

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    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, A Para ve A Haber ortak yayınında Ekonomi Masası'nın konuğu oldu.

    Türkiye'nin kültürel, sanatsal ve turizm gündeminin değerlendirildiği yayında Bakan Ersoy önemli açıklamalarda bulunuyor.



    İşte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamarından satır başları;

    Turizm geliştirme ajansı salgın sürecinde kritik rol aldı. Turizm geliştirme ajansının çalışanları tamamen profesyonellerden oluşuyor. Denetim mekanizmalarını çok iyi kurduk. Sertifikasyonu sağlayacak firmaları akredite ettik.

    "BİZİM KADAR BAŞARILI OLAMADILAR"
    Uluslararası firmaları seçtik. Ayda en az 2 kere sıkı denetim yapıldı. Mutasyonlarla karşı biz de kuralları değiştirdik. Bizden aylar sonra diğer ülkeler de bu sisteme geçmeye çalıştı ama bizim kadar başarılı olamadılar.



    "SERTİFİKASYON PROGRAMI BAŞARILI..."
    Sertifikasyon programı o kadar başarılı ki, hayatımızda kalıcı olacak. Kanun'da düzenlemeleri yapıldı. Koronavirüsle birlikte hijyen ön plana geçildi. Hijyenle ilgili denetimlerle ilgili birçok kuralın kalıcı olması gerekiyor. Sürdürülebilir turizm ve yeşil serfitikası birkaç yıla yayılacak. Sektörü buna hazır hale getirmemiz gerekiyor.

    Bizim yaptığımız çalışmaları dünyaya örnek gösterecekler. Siz bu yatırımları zamanında yapmazsanız bedelleri dolaylı şekilde ödeyeceksiniz. Bir çok yaptırımlar getirecekler. Hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerek.

    Şu anda tesislerimizin belli bir kısmı buna hazır, belli kısmını da hazır hale getireceğiz. Bir finansman gerekiyorsa onu da Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile paket olarak hazırlarız.



        2022'DE 35 MİLYAR DOLAR TURİZM GELİRİ HEDEFİ
        2019'da iyi bir yıl geçirmiştir. Yaklaşık 51.7 milyon turist almıştık. Pandemi ile birlikte turist sayımız 16 milyona indi. Dünya ortalama yüzde 80 küçülürken, bizde yüzde 68'e varan bir küçülme ile karşılaştık. 2020'de 29 milyon turist 24 milyar gelire geldi. 2022 yılı için 35 milyar dolar turizm gelir hedefimiz var.



        ERKEN REZERVASYONDA YÜZDE 65 ARTIŞ
        22 ülkede televizyon tanıtımı yapıyoruz. THY'nin uçtuğu her yeri destinasyon olarak kabul ediyoruz, her noktaya konsantreyiz. Omicron mutasyonunu atlattıktan sonra rezervasyonların artacağını düşünüyoruz. Geçen seneye göre erken rezervasyonda yüzde 65 civarında artış var. 2.5 milyon İngiliz turist bekliyoruz.

        "SAĞLIK TURİZMİNDEN YÜZDE 10 PAY ALMA HEDEFİMİZ VAR"
        Birçok hedef ürünlerimiz var. Sağlık turizmi için kalanların süreleri uzun. Doğal olarak harcama tutarları da yüksek oluyor ve yanlarında refakatçi de getiriyor. Bunlara baktığımız zaman sağlık turizminin hayati önemi var. Sağlık turizminden yüzde 10 pay alma hedefimiz var. Vaka sayıları çok oldu ama kimseyi koridorda bırakmadık, herkesin tedavisini üstlendik. Dünyada bu görülüyor. Kriz yaşamadan geçiren yegane ülkelerden biri Türkiye. Bu da bizim için olumlu bir tanıdım oldu. Orada da çok hızlı çıkış yakalayacağız.



        - Turizm geliştirme ajansı salgın sürecinde kritik rol aldı. Turizm geliştirme ajansının çalışanları tamamen profesyonellerden oluşuyor.

        - Tüm sektörler iç içeyiz, planlı kararlar alıyoruz.

        - Sertifikasyon programı kalıcı olacak. Turizm sertifika sistemimiz dünyaya örnek oldu

        - 2022'de 35 milyar dolar turizm geliri hedefimiz var

        - En iyi hava trafiği alan ülke Türkiye

        - İstanbul gastronomide marka olacak

        - Hedefimiz turizmde markalaşma


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