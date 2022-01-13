Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan A Haber / A Para ortak yayınında önemli açıklamalar

Türkiye'nin kültürel, sanatsal ve turizm gündeminin değerlendirildiği yayında Bakan Ersoy önemli açıklamalarda bulunuyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, A Para ve A Haber ortak yayınında Ekonomi Masası'nın konuğu oldu.
İşte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamarından satır başları;
Turizm geliştirme ajansı salgın sürecinde kritik rol aldı. Turizm geliştirme ajansının çalışanları tamamen profesyonellerden oluşuyor. Denetim mekanizmalarını çok iyi kurduk. Sertifikasyonu sağlayacak firmaları akredite ettik.
"BİZİM KADAR BAŞARILI OLAMADILAR"
Uluslararası firmaları seçtik. Ayda en az 2 kere sıkı denetim yapıldı. Mutasyonlarla karşı biz de kuralları değiştirdik. Bizden aylar sonra diğer ülkeler de bu sisteme geçmeye çalıştı ama bizim kadar başarılı olamadılar.
"SERTİFİKASYON PROGRAMI BAŞARILI..."
Sertifikasyon programı o kadar başarılı ki, hayatımızda kalıcı olacak. Kanun'da düzenlemeleri yapıldı. Koronavirüsle birlikte hijyen ön plana geçildi. Hijyenle ilgili denetimlerle ilgili birçok kuralın kalıcı olması gerekiyor. Sürdürülebilir turizm ve yeşil serfitikası birkaç yıla yayılacak. Sektörü buna hazır hale getirmemiz gerekiyor.
Bizim yaptığımız çalışmaları dünyaya örnek gösterecekler. Siz bu yatırımları zamanında yapmazsanız bedelleri dolaylı şekilde ödeyeceksiniz. Bir çok yaptırımlar getirecekler. Hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerek.
Şu anda tesislerimizin belli bir kısmı buna hazır, belli kısmını da hazır hale getireceğiz. Bir finansman gerekiyorsa onu da Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile paket olarak hazırlarız.