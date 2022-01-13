Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan A Haber / A Para ortak yayınında önemli açıklamalar





"SERTİFİKASYON PROGRAMI BAŞARILI..."

Sertifikasyon programı o kadar başarılı ki, hayatımızda kalıcı olacak. Kanun'da düzenlemeleri yapıldı. Koronavirüsle birlikte hijyen ön plana geçildi. Hijyenle ilgili denetimlerle ilgili birçok kuralın kalıcı olması gerekiyor. Sürdürülebilir turizm ve yeşil serfitikası birkaç yıla yayılacak. Sektörü buna hazır hale getirmemiz gerekiyor.



Bizim yaptığımız çalışmaları dünyaya örnek gösterecekler. Siz bu yatırımları zamanında yapmazsanız bedelleri dolaylı şekilde ödeyeceksiniz. Bir çok yaptırımlar getirecekler. Hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerek.

Şu anda tesislerimizin belli bir kısmı buna hazır, belli kısmını da hazır hale getireceğiz. Bir finansman gerekiyorsa onu da Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile paket olarak hazırlarız.