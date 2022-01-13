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    • 14.01.2022 04:29
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    • 14.01.2022 05:02
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    Kayseri'de bir bölgenin "riskli alan" alan Konya'da da bir bölge "yenileme alanı" olarak belirlendi!

    Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi sınırlarında yer alan bir alan riskli alan olarak belirlendi. Konya'da ise Karatay ilçesi Akçeşme, Kerimdedeçeşme ve Sarıyakup mahalleleri sınırları yenileme alanı olarak ilan edildi.

    AA
    Kayseri ve Konya kararı Resmi Gazete’de

    Kayseri'de bir bölgenin "riskli alan" ilan edilmesine, Konya'da bir bölgenin de "yenileme alanı" olarak belirlenmesine karar verildi.

    Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi sınırları içinde bulunan bir alan, riskli alan ilan edildi.

    Konya'nın Karatay ilçesi Akçeşme, Kerimdedeçeşme ve Sarıyakup mahalleleri sınırları içinde yer alan bir bölge de yenileme alanı olarak belirlendi.

    Kararlarda, riskli alan ilan edilen ve yenileme bölgesi olarak belirlenen yerlerin kroki, sınır ve koordinatlarına da yer verildi.

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