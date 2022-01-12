Öğrencisine "ne diye başörtüsü takıyorsun" diyen Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi!

Ankara Üniversitesi'nde görev yapan İslam düşmanı profesörün Metin Kazancı'nın görevine son verildi.
NE DİYE TAKIYORSUN?
Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Metin Kazancı, ders esnasında başörtülü bir öğrenciye "Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?" diyerek hakarette bulunmuştu.
Ankara Üniversitesi, Prof. Dr. Kazancı ile ilişiğini kesildiğini açıkladı.
"ÜNİVERSİTEMİZDE DERS VERMEMESİ KARARI ALINMIŞTIR"
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Üniversitemizde bir öğrencimizin giyim tercihinden dolayı yaşanan üzücü olay hakkında Siyasal Bilgiler Fakültesinde inceleme başlatılmış, inceleme sonucunda olaya neden olan İletişim Fakültesi emekli öğretim üyesinin üniversitemizde ders vermemesi kararı alınmıştır"