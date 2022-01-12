Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.01.2022 11:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.01.2022 11:50
    ABONE OL

    Öğrencisine "ne diye başörtüsü takıyorsun" diyen Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi!

    Ankara Üniversitesi'nde görev yapan ve başörtülü öğrencisine, "Örtü niye farz, ne diye takıyorsun" diyen İslam düşmanı profesörün Metin Kazancı'nın görevine son verildi.

    takvim.com.tr
    28 Şubat artığının görevine son verildi!

    Ankara Üniversitesi'nde görev yapan İslam düşmanı profesörün Metin Kazancı'nın görevine son verildi.

    NE DİYE TAKIYORSUN?
    Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Metin Kazancı, ders esnasında başörtülü bir öğrenciye "Başındaki örtü niye farz, ne diye takıyorsun?" diyerek hakarette bulunmuştu.

    Ankara Üniversitesi, Prof. Dr. Kazancı ile ilişiğini kesildiğini açıkladı.

    "ÜNİVERSİTEMİZDE DERS VERMEMESİ KARARI ALINMIŞTIR"
    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Üniversitemizde bir öğrencimizin giyim tercihinden dolayı yaşanan üzücü olay hakkında Siyasal Bilgiler Fakültesinde inceleme başlatılmış, inceleme sonucunda olaya neden olan İletişim Fakültesi emekli öğretim üyesinin üniversitemizde ders vermemesi kararı alınmıştır"


        Kazancı'nın öğrencisine karşı kullandığı ifadeler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.


        28 ŞUBAT ÖZLEMİ KURSAĞINDA KALMIŞ
        Bir sosyal medya kullancısı yaptığı yorumda, "Metin Kazancı'nın 28 Şubat özlemi kursağında kalmış. Eski Türkiye olsaydı bu sözde profumuz taltif edilirdi…" ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan CHP’li Kılıçdaroğlu’nun talebini reddetti
        Haberler Güncel Öğrencisine "ne diye başörtüsü takıyorsun" diyen Metin Kazancı'nın Ankara Üniversitesi'ndeki görevine son verildi!
            SON DAKİKA