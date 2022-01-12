İşte Başkan Erdoğan'ın sözünü ettiği o olay: Anıtkabir'e ip üretti diye plaket vermişlerdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu. Türkiye'nin yakın dönemde nasıl ilerlediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, eski Türkiye'den manzaraları hatırlattı, "Hepsini anlatacağız" dedi. Erdoğan, şunları söyledi:

"Her bir insanımıza ulaşıp yaptıklarımızı, yapmakta olduklarımızı, yapacaklarımızı, hedeflerimizi, vizyonumuza anlatacak, gönlünü kazanacağız.

Dünün Anıtkabir'in bayrak direğinin ipini yapmakla övünen Türkiye'sinden, uzay yarışındaki yerini almak için harekete geçen Türkiye'ye nasıl geldiğimizi anlatacağız.

Dünün Ankara'nın Ulus'una, Kızılay'ına vatandaşını sokmayan, insanının değerlerini, inançlarını, kültürünü hiçe sayan Türkiye'sinden milli iradenin üstünlüğünü tesis eden, hak ve özgürlükleri genişleten Türkiye'ye nasıl ulaştığımızı anlatacağız.

Dünün Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu SSK hastanelerinde cenazesi rehin kalan insanların feryatlarının göğe yükseldiği Türkiye'sinden salgın döneminde bile vatandaşına en ileri sağlık hizmetlerini sunabilen Türkiye'ye nasıl kavuştuğumuzu anlatacağız."

ERDOĞAN'IN ATIFTA BULUNDUĞU HABER

Başkan Erdoğan'ın sözünü ettiği "Anıtkabir'in bayrak direği ipini üretiyoruz" haberi, 15 Ocak 1981 tarihli Hürriyet Gazetesi kupüründe yer alıyor.

İPİ ÜRETEN İŞ ADAMINA ÖZEL PLAKET VERİLDİ

Haberde, "Anıtkabir'in bayrak direği ipinin Amerika'dan getirtileceğini öğrenen iş adamı Güner Coşkun, derhal harekete geçti. İçinde 4 milimetre çelik tel bulunan ipi imal ederek yöneticilere teslim eden 34 yaşındaki iş adamına Atatürk'ün 100. doğum yılı plaketi verildi" ifadeleri yer alıyor.

O dönemde yöneticiler, Anıtkabir için ip bulmakta zorluk çekiyordu. Kamuoyuna da yansıyan sorun, Coşkun'un ip üretmesiyle sonlanmıştı.