Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.01.2022 19:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.01.2022 19:10
    ABONE OL

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan kritik görüşme! Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly'u kabul etti

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'i kabul etti. Kazakistan'da istikrarın sağlanmasının bölge için de önemine işaret eden Şentop, "Türkiye olarak bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye hazırız." dedi.

    AA
    TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan kritik görüşme!

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly'i kabul etti.

    Şentop, kabulde, Kazakistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, istikrarın büyük oranda sağlanmış olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

    Kazakistan'da istikrarın sağlanmasının bölge için de önemine işaret eden Şentop, "Türkiye olarak bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye hazırız." dedi.

    Saparbekuly ise Şentop'a, ülkesinde yaşanan olaylara ilişkin bilgi verdi.

    Her yerde asayişin sağlandığını kaydeden Saparbekuly, barış gücünün de 2 gün içinde çıkmaya başlayacağını bildirdi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    AKOM’dan İstanbul’a yoğun kar yağışı uyarısı
    Haberler Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan kritik görüşme! Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekuly'u kabul etti
        SON DAKİKA