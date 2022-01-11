Isparta, Kırşehir, Çankırı’da bugün okullar tatil mi olacak? 13 Ocak Perşembe yarın Isparta, Kırşehir ve Çankırı’da okullar var mı yok mu?

Isparta, Kırşehir, Çankırı'da bugün okullar tatil mi olacak? 13 Ocak Isparta, Kırşehir ve Çankırı'da okullar var mı yok mu? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Isparta, Kırşehir, Çankırı valiliğinden yarın okulların kar tatiline girip girmeyeceğine dair bir açıklama geldi mi? Öğretmen, öğrenci ve velilerin oldukça merak ettiği kar tatili bugün uygulanacak mı?
13 OCAK ISPARTA, KIRŞEHİR VE ÇANKIRI'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Isparta, Kırşehir ve Çankırı'da yarın okullar var, ders işlenecek. Isparta, Kırşehir ve Çankırı valilikleri tarafından konuya dair tatil açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
METEOROLOJİDEN UYARI GELDİ
Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Akdeniz, Güney Ege ile Marmara'nın kuzey ve batısında kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın doğusunda yer yer şiddetli olacağı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.