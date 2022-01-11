Başkan Erdoğan'dan 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödül töreninde önemli açıklamalar

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Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Yaşayan İnsan Hazineleri envanterinin temel şartı olan usta-çırak ilişkisi içerisindeki öğrenilme şartı, bizim ahilik geleneğimizin de esasını oluşturuyor.

Bilgileri ve becerileriyle ülkemizin kültür hazinesinin bugüne taşınmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını saüğlayan değerlerimizle iftihar ediyoruz.

Bizim medeniyetimizde şehirler; mabedleri, meskenleri, caddeleri ve çarşılarıyla içinde yaşayan toplumun maddi birikimiyle birlikte maneviyatını da yansıtan birer ayna hüviyetindedir.

2008'DEN BU YANA UNECO'YA EN FAZLA DEĞER KAYDETTİREN ÜLKEYİZ

2008 yılından bu yana UNESCO'ya en fazla kültürel değer kaydettiren ülkeler arasındayız. Kayıtlı kültürel miras sayımız 21'e yükselmiştir.

Detaylar gelecek...