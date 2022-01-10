Sedefnur Çağlar kimdir, kaç yaşında, hangi okulda okuyor? Sedefnur Çağlar öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Kocaeli'de polis arkadaşlarıyla başka bir polis arkadaşının evine misafirliğe giden Sedefnur Çağlar 7. kattan düştü. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi genç kızın sağlık durumu merak ediliyor. Sedefnur Çağlar'ın neden ve nasıl düştüğü araştırılıyor. Peki Sedefnur Çağlar öldü mü, sağlık durumu nasıl? Sedefnur Çağlar kimdir, kaç yaşında, hangi okulda okuyor? İşte son dakika gelişmeler...
SEDEFNUR ÇAĞLAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, HANGİ OKULDA OKUYOR?
23 yaşındaki Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan arkadaşı A.B. ile birlikte Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan sitede oturan polis memuru olan arkadaşları O.Ç.'nin evine gitti.
İddiaya göre genç kız sabah 06.30'da 7'nci katta bulunan dairenin penceresinden aşağı düştü.
ÖLDÜ MÜ, SAĞLIK DURUMU NASIL?
Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlar'ın vücudunda kırıklar bulunduğu tespit edldi.
Ağır yaralanan genç kız yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
2'Sİ POLİS 3 KİŞİ GÖZALTINDA
Polis olay yerinde incelemede bulunurken, polis memurları A.B. ile O.Ç. ve kız arkadaşı gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.