Sedefnur Çağlar kimdir, kaç yaşında, hangi okulda okuyor? Sedefnur Çağlar öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Kocaeli'de polis arkadaşlarıyla başka bir polis arkadaşının evine misafirliğe giden Sedefnur Çağlar 7. kattan düştü. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan üniversite öğrencisi genç kızın sağlık durumu merak ediliyor. Sedefnur Çağlar'ın neden ve nasıl düştüğü araştırılıyor. Peki Sedefnur Çağlar öldü mü, sağlık durumu nasıl? Sedefnur Çağlar kimdir, kaç yaşında, hangi okulda okuyor? İşte son dakika gelişmeler...