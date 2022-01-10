Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.01.2022 04:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.01.2022 04:10
    ABONE OL

    Genel Sağlık Sigortası sistemine prim borcu olanlar yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek

    Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine borcu olan kişiler, yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecekler. İşte haberin tüm detayı...

    AA
    Resmi Gazete GSS sağlık hizmeti yasası yayımladı

    Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine prim borcu olan vatandaşlar, yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek.

    4736 Sayılı Kanun'un 1'inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitiyle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, GSS sistemi kapsamında olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak vatandaşlara ve bakmakla yükümlü yakınlarına, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) 31 Aralık 2022'ye kadar sağlık hizmeti verilecek.

    Söz konusu kararla ilgili ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, döner sermaye ödemeleri ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkili olacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bakan Karaismailoğlu’ndan A Haber’de önemli açıklamalar
    Haberler Güncel Genel Sağlık Sigortası sistemine prim borcu olanlar yıl sonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek
        SON DAKİKA