Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Birinci İnönü Zaferi' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Birinci İnönü Zaferi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
"RAHMETLE ANIYORUM"
Erdoğan paylaşımında, "Milletimizin zafere olan inancını alevlendiren Birinci İnönü Zaferi'nin 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
Milletimizin zafere olan inancını alevlendiren Birinci İnönü Zaferi'nin 101'inci yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını saygıyla, rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/EbZPsR4Q2c— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 9, 2022