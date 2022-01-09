Komşuların tavuk kavgası kanlı bitti: 1 ölü





Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Oğuzhan İpek komşusu tarafından bıçaklandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oğuzhan İpek, olay yerinde yaşamını yitirdi.



İpek'in cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Bekirdere Bahar Camisi'nde kılınan namazın ardından Tavşantepe Mezarlığı'na defnedildi.