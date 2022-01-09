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    • Güncel
    • 09.01.2022 17:21
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    • 09.01.2022 17:21
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    Komşuların tavuk kavgası kanlı bitti: 1 ölü

    Kocaeli’de 25 yaşındaki gencin bahçesindeki tavuklar, komşusunun bahçesine girince kavga çıktı. Çıkan kavgada 25 yaşındaki Oğuzhan İpek bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

    Komşuların tavuk kavgası kanlı bitti: 1 ölü

    Olay, dün gece saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde bulunan Murat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan İpek'in (25) bahçesindeki tavuklar, komşusunun bahçesine girmeye başlayınca tartışma başladı.



    Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Oğuzhan İpek komşusu tarafından bıçaklandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oğuzhan İpek, olay yerinde yaşamını yitirdi.

    İpek'in cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Bekirdere Bahar Camisi'nde kılınan namazın ardından Tavşantepe Mezarlığı'na defnedildi.
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