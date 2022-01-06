Kendini Marmaris Belediyesi'ne yangınlarda görev alan itfaiyelerin Azeri komutanı olarak tanıtan bir kişi keyif yaptı





GERÇEK KAHRAMAN

Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı itfaiye ekiplerinin komutanı Albay Nazar Bağışov, kendisini Albay Rasim Ahmet olarak tanıtan kişinin, Marmaris'teki yangında mücadele etmediğini belirtti. Bağışov, Acil Durumlar Bakanlığı'nda böyle bir kişinin görev yapmadığını, ziyaretten haberleri olmadığını belirtti. Bu tür kişilere itibar edilmemesi gerektiğini aktaran Bağışov, "Bu kişinin kim olduğu, yakın zamanda konu netleşecek" diye konuştu.

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