Kendini Marmaris Belediyesi'ne yangınlarda görev alan itfaiyelerin Azeri komutanı olarak tanıtan bir kişi keyif yaptı

Marmaris Belediyesi'ni, bir süre önce kendisini Azeri Albay Rasim Ahmet olarak tanıtan bir kişi ziyaret etti. Başkan Mehmet Oktay tarafından ağırlanan askeri üniformalı kişi, Başkan Oktay'a Azerbaycan Acil Durumlar Bakanı Kemalettin Haydarov ve Azeri halkının selamını iletti. Azerbaycanlı itfaiyeciler, gaziler ve bakanlık adına Başkan Oktay'a plaket verdi.
GERÇEK KAHRAMAN
Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı itfaiye ekiplerinin komutanı Albay Nazar Bağışov, kendisini Albay Rasim Ahmet olarak tanıtan kişinin, Marmaris'teki yangında mücadele etmediğini belirtti. Bağışov, Acil Durumlar Bakanlığı'nda böyle bir kişinin görev yapmadığını, ziyaretten haberleri olmadığını belirtti. Bu tür kişilere itibar edilmemesi gerektiğini aktaran Bağışov, "Bu kişinin kim olduğu, yakın zamanda konu netleşecek" diye konuştu.