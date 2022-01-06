Fırtına saatte 70 kilometre hızla geliyor! Meteoroloji'den 6 Ocak için son dakika hava durumu uyarısı

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli ve Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı