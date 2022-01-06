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    • Güncel
    • 06.01.2022 08:37
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    • 06.01.2022 09:41
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    Fırtına saatte 70 kilometre hızla geliyor! Meteoroloji'den 6 Ocak için son dakika hava durumu uyarısı

    6 Ocak 2022 için hava durumu yayımlandı. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında vatandaşların buzlanma ve don olayı, yer yer pus ve sis hadisesine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Öte yandan bazı bölgelerimiz içn fırtına uyarısı yapılırken kuvvetli rüzgarın 70 kilometre hıza erişeceği vurgulandı. İşte 6 Ocak 2022 Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahmini...

    Fırtına saatte 70 kilometre hızla geliyor!

    Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Kıyı Ege ve Akdeniz bölge geneli ile Kırklareli, Edirne ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Orta Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Orta Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli(30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli ve Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 17°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 17°C

        Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 13°C

        Parçalı bulutlu

        İZMİR °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ADANA °C, 18°C

        Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 17°C

        Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        HATAY °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 11°C

        Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        ANKARA °C, 13°C

        Parçalı bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 13°C

        Parçalı bulutlu

        KONYA °C, 14°C

        Parçalı ve bulutlu

        SİVAS °C, 3°C

        Parçalı bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BOLU °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyı kesiminde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        AMASYA °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇORUM °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ERZURUM °C, 3°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 1°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 6°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 6°C

        Az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        DİYARBAKIR °C, 8°C

        Az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 11°C

        Parçalı bulutlu

        SİİRT °C, 9°C

        Az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 11°C

        Az bulutlu

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        Haberler Güncel Fırtına saatte 70 kilometre hızla geliyor! Meteoroloji'den 6 Ocak için son dakika hava durumu uyarısı
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