Türkiye'yi 'uçuracak' tesis yarın açılıyor! Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi'nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak

UZAY İÇİN TASARIM VE ÜRETİM YAPILACAK

Uzay Sistemleri Mühendislik (USM) Merkezi, 31 milyon lira yatırımla 390 günde tamamlandı.

Uzay alanındaki tasarım faaliyetleri ve donanım üretimleri için kurulan merkezde açık ofisler, toplantı odaları, "class 10 bin" ve "class 100 bin" temiz odaları, yemekhane, donanım ve yazılım laboratuvarları ve konferans salonu gibi alanlar yer alıyor.

Sistem, yazılım ve donanım tasarım, üretim, entegrasyon ve test laboratuvarlarını içeren USM'de 718 kişi görev yapacak.