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    • Güncel
    • 05.01.2022 10:27
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    • 05.01.2022 10:27
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    Son dakika: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist daha yeryüzünden silindi!

    Son dakika haberi... Terörle kesintisiz mücadele sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    3 terörist daha yeryüzünden silindi!

    Güvenlik güçlerimiz teröristlere göz açtırmıyor. 2021 yılında birçok terörist etkisiz hale getirilirken; terörle mücadelede 2022 yılı da hızlı başladı.



    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist daha yeryüzünden silindi!
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