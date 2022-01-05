Güvenlik güçlerimiz teröristlere göz açtırmıyor. 2021 yılında birçok terörist etkisiz hale getirilirken; terörle mücadelede 2022 yılı da hızlı başladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
- Güncel
- 05.01.2022 10:27
- -
- Son Güncelleme:
-
- 05.01.2022 10:27
Son dakika: Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 3 terörist daha yeryüzünden silindi!
Son dakika haberi... Terörle kesintisiz mücadele sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı harekat bölgelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Güvenlik güçlerimiz teröristlere göz açtırmıyor. 2021 yılında birçok terörist etkisiz hale getirilirken; terörle mücadelede 2022 yılı da hızlı başladı.