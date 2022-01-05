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    • Güncel
    • 05.01.2022 15:25
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    • 05.01.2022 15:25
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    e-Devlet'te maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına erişim dönemi

    E-Devlet uygulamasına son dönemde birçok yeni hizmet sunuldu. Son olarak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hizmete alınan uygulamayla, maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına artık e-Devlet'ten ulaşılabiliyor. Vatandaşlar, 3 Ocak'tan itibaren maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden erişebiliyor.

    e-Devlet’te yeni hizmet! Araç sahipleri dikkat

    Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, maddi hasarlı Trafik kazası tespit tutanaklarının taraflara E-Devlet üzerinden sunulmasına ilişkin çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

    PAZARTESİ GÜNÜ AÇILDI

    Açıklamada, uygulamanın 3 Ocak 2022 tarihi itibarıyla vatandaşların hizmetine açıldığı kaydedildi.

    Bu kapsamda vatandaşlar, 3 Ocak'tan itibaren maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet üzerinden ulaşabiliyor.

    E-DEVLET'E YENİ GELEN ÖZELLİKLER
    E-Devlet uygulamasında geçtiğimiz hafta kullanıma sunulan yeni hizmetle vatandaşların, kimlik numaralarına kısıt koyarak, iradeleri dışında şirket ortağı/yetkilisi olmasının önüne geçilebilecek.

    ARALIK AYINDA ÇOK SAYIDA YENİ HİZMET SUNULDU
    Kamu hizmetlerinin zaman kaybetmeden vatandaşa en kolay ve etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlayan E-Devlet uygulamasında son dönemde birçok yeni hizmet sunuldu.

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

        -Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti

        GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

        -Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Gerçek Kişi)

        -Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Tüzel Kişi)

        GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

        -Uluslararası Öğrenciler İçin Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama (Hostel Application Result for International Students)

        -Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama

        -Yurtta Barınan Öğrenci HES Kodu Güncelleme

        MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

        -Görev Yeri Belgesi Sorgulama

        -Görev Yeri Belgesi Doğrulama

        -Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım

        -Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu (Destek Eğitim Raporu) Sorgulama

        -Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu (Destek Eğitim Raporu) Doğrulama

        TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        -Abonelik Borcu Sorgulama

        SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

        -Mania Planı Bilgilendirme Raporu Doğrulama

        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

        -Fidan Sahiplenme (Geleceğe Nefes Ol)

        ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

        -Denizyolu Düzenli Seferler Hat İzin Belgesi Doğrulama

        -Denizyolu Düzenli Seferler Hat İzin Belgesi Sorgulama

        -Taşımacılık Yetki Belgesi İlk Başvuru / Yenileme (Tüzel Kişi)

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        Haberler Güncel e-Devlet'te maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına erişim dönemi
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