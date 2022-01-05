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    Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert çıkış! "Aynı dersi alırsınız"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP’ye sert çıktı:15 Temmuz tarihinde o sokağa dökülenlere millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi alırsınız.

    Aynı dersi alırsınız

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Millet İttifakı'na ve CHP'ye sert sözlerle yüklendi:



    Muhalefet icraatta tembel, halkla ilişkide de riyakardır. Meydanlarda verdikleri sözleri göreve gelince hatırlamazlar. Başarısızlıklarını örtmek için her yola başvuruyor. Bu denli yalanı bu denli sergileyen başka bir parti ben siyasi hayatımda görmedim. Geçenlerde Bay Kemal'in yardımcısı (Özgür Özel) çıkmış Diyanet'in okul öncesi eğitim vermesini eleştiriyor. Bre gafil asıl çağdışı olan sensin, senin bu faşist zihniyetin... Asıl gerici olan sen ve senin gibiler marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır. Çocukların Kuran'ı öğrenmesi sizi neden rahatsız ediyor? Artık cambazlığı, sahtekarlığı bırakın. Chp Lideri bu skandalı karanlıkta ıslık çalarak geçiştiremez. Bunun bedelini ödeyecek. Biz AK Parti olarak meselenin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Utanmadan sıkılmadan meydanlara döküleceklermiş, nereye dökülürseniz dökülün. 15 Temmuz'da o sokağa dökülenlere millet nasıl dersini verdiyse siz de dökülün, siz de aynı dersi alırsınız. Cumhur İttifakı olarak hepinizi önümüze katarız ve gideceğiniz yere kadar kovalarız.



    Başkan Erdoğan, "Döviz kuru üzerindeki köpüğü hızla almıştık, enflasyondaki köpüğü de süratle alarak ülkeyi bu görüntüden kurtaracağız" dedi.

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