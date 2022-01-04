Son dakika: 2021'de teröre ağır darbe! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1140 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda 2021 yılında teröre yönelik operasyonlarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Bakanlık, 2021'de kırsalda 504'ü büyük ve orta çaplı olmak üzere 124 bin 159, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 19 bin 162 olmak üzere toplam 143 bin 321 operasyon yapıldığını bildirdi.