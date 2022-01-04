Son dakika: 2021'de teröre ağır darbe! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 1140 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda 2021 yılında teröre yönelik operasyonlarla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Bakanlık, 2021'de kırsalda 504'ü büyük ve orta çaplı olmak üzere 124 bin 159, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 19 bin 162 olmak üzere toplam 143 bin 321 operasyon yapıldığını bildirdi.
1140 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Yılın tamamında tüm terör örgütlerden bin 140 terörist etkisiz hale getirildiğini belirten İçişleri Bakanlığı, bu yıl etkisiz hale getirilen teröristlerden toplam 84'ü sözde üst düzey terörist olup, bunların 11'i kırmızı, 2'si mavi, 5'i yeşil, 24'ü turuncu, 35'i de gri listedeki teröristler olduğunu ifade etti.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden 809'unun PKK/KCK, 320'si DEAŞ, 11'i sol terör örgütü mensubu olduğu açıklandı.