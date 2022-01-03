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    • 03.01.2022 08:05
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    • 03.01.2022 08:54
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    Bakan Nebati üzerinden hükümeti hedef alan Üner'e sert tepki: Para akarken susan Ece işler kesilince muhalif oluyor

    Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve sunduğu haberlere kattığı popülist yorumlarla gündüz kuşağı programı yapmaya başlayan ancak başarılı olamayan Ece Üner, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati üzerinden hükümeti hedef aldı. Ünlülerin iş yapamayınca muhalif kimliğe büründüğüne dikkat çeken Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "Ne zaman bir ünlü, işleri kesilse ya da işinden ayrılsa hemen muhalifliğe bağlıyor. İşleri açılınca yeni bir projeye başlayınca da 'win win' (kazan-kazan) moduna geçiyorlar, fabrika ayarlarına dönüyorlar!" ifadelerini kullandı.

    Üner’e sert tepki: İşler kesilince muhalif oluyor!

    Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve sunduğu haberlere kattığı popülist yorumlarla gündüz kuşağı programı yapmaya başlayan ancak başarılı olamayan Ece Üner, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati üzerinden hükümeti hedef aldı.



    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Üner'in samimi olmadığını belirtti. Ünlülerin iş yapamayınca muhalif kimliğe büründüğüne dikkat çeken Tezel, "Ece de sabah programı yayından kaldırılınca Twitter'dan esip gürlemeye başladı. Elbette birçok insan hayatını garantiye alma telaşı içinde ama bahsettiğimiz insanlar geliri yüksek olanlar!" ifadelerini kullandı.

    İşte Tezel'in bugünkü yazısı;

    Sunucu Ece Üner, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye 'gözlerdeki ışıltı' göndermesi yaparak yeni yıldaki zamları eleştirdi. Her vatandaş gibi Ece'nin de eleştirmesi en doğal hakkı. Benim takıldığım nokta Ece'nin samimiyeti.

    Ne zaman bir ünlü, işleri kesilse ya da işinden ayrılsa hemen muhalifliğe bağlıyor. İşleri açılınca yeni bir projeye başlayınca da 'win win' (kazan-kazan) moduna geçiyorlar, fabrika ayarlarına dönüyorlar!



    Ece de sabah programı yayından kaldırılınca Twitter'dan esip gürlemeye başladı. Elbette birçok insan hayatını garantiye alma telaşı içinde ama bahsettiğimiz insanlar geliri yüksek olanlar!

    Yani para akarken susup, işler kesilince muhaliflik yapmak bana samimi gelmiyor. Peki, Ece gibi işler kesilince eleştiriye başlayan 'part time muhalif'lerin, sol geçmişi olan, ezelden beri muhalif olanlardan daha çok ilgi görmesine ne demeli?

        KALIPTAN KALIBA GİRERLER
        12 Eylül öncesi eylemden eyleme koşmuş, darbe sonrası hapis yatmış, işkenceden geçmiş, Hegelci Diyalektiği yemiş bitirmiş ve davasını terk etmemiş eski tüfek solcuların sosyal medya hesaplarına bakın kimse onları dikkate almıyor! Melis Alphan, Ece Üner, Ece Temelkuran gibi muhalif görünen, özünde oportünistlerin Twitter'da muhalif lideri oluşlarını görünce gülüyorum!



        Eski tüfek solcu, sorunu siyasi partiler yerine sistemde arar, sağlam tespitler yapar, bir-iki 'RT' alır, Melis, Ece "Bodrum'un da içine ettiler" diye paylaşım yapar binlerce RT alır.

        Part-time muhalifler, konjonktüre uyum sağlamayı iyi bilirler. Özal'cı yıllarda liberal, 28 Şubat'ta laiklik savaşçısı, FETÖ'nün yükseldiği dönemde 'kullanışlı aptal', ana akım medyanın dışında kalınca da Twitter muhalifi vs. olurlar. Kalıptan kalıba girerler.

        Sistem de zaten moda yazarından, sabah programı sunucusundan dönme, tek dertleri; Alaçatı'da takılmak, Euro yükselince Yunan adalarına gidemeyeceğine üzülmek olan part-time muhalif istiyor!

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        Haberler Güncel Bakan Nebati üzerinden hükümeti hedef alan Üner'e sert tepki: Para akarken susan Ece işler kesilince muhalif oluyor
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