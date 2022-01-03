Bakan Nebati üzerinden hükümeti hedef alan Üner'e sert tepki: Para akarken susan Ece işler kesilince muhalif oluyor

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve sunduğu haberlere kattığı popülist yorumlarla gündüz kuşağı programı yapmaya başlayan ancak başarılı olamayan Ece Üner, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati üzerinden hükümeti hedef aldı.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Üner'in samimi olmadığını belirtti. Ünlülerin iş yapamayınca muhalif kimliğe büründüğüne dikkat çeken Tezel, "Ece de sabah programı yayından kaldırılınca Twitter'dan esip gürlemeye başladı. Elbette birçok insan hayatını garantiye alma telaşı içinde ama bahsettiğimiz insanlar geliri yüksek olanlar!" ifadelerini kullandı.
İşte Tezel'in bugünkü yazısı;
Sunucu Ece Üner, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye 'gözlerdeki ışıltı' göndermesi yaparak yeni yıldaki zamları eleştirdi. Her vatandaş gibi Ece'nin de eleştirmesi en doğal hakkı. Benim takıldığım nokta Ece'nin samimiyeti.
Ne zaman bir ünlü, işleri kesilse ya da işinden ayrılsa hemen muhalifliğe bağlıyor. İşleri açılınca yeni bir projeye başlayınca da 'win win' (kazan-kazan) moduna geçiyorlar, fabrika ayarlarına dönüyorlar!
Ece de sabah programı yayından kaldırılınca Twitter'dan esip gürlemeye başladı. Elbette birçok insan hayatını garantiye alma telaşı içinde ama bahsettiğimiz insanlar geliri yüksek olanlar!
Yani para akarken susup, işler kesilince muhaliflik yapmak bana samimi gelmiyor. Peki, Ece gibi işler kesilince eleştiriye başlayan 'part time muhalif'lerin, sol geçmişi olan, ezelden beri muhalif olanlardan daha çok ilgi görmesine ne demeli?