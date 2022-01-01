Şehit Eren Bülbül'ü anlatan filmi Başkan Erdoğan ile birlikte izleyen Ayşe Bülbül: ‘Ayağı öpülecek bir annesin’ dedi





Sabah'ta yer alan haber göre, anne Bülbül şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanım bana 'Ayağı öpülecek bir annesin, Allah senden razı olsun' dedi. Oğlumun doğum günü olan 1 Ocak'ta ise filmin gösterime girmesi beni daha çok mutlu etti. Sosyal medyada da oğlumun doğum günü kutlanıyor. Oğlumu unutmayan herkesten Allah razı olsun" dedi.