Şehit Eren Bülbül'ü anlatan filmi Başkan Erdoğan ile birlikte izleyen Ayşe Bülbül: ‘Ayağı öpülecek bir annesin’ dedi

Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçik'in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan film, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi vizyona girdi.
Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 2017'de teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun doğum günü 1 Ocak'a hüzünlü girdi.
Oğlunun hayatını anlatan ve bugün vizyona giren "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" adlı filmin Ankara'daki galasına katılan ve filmi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte izleyedi.