Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.01.2022 07:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.01.2022 08:09
    ABONE OL

    Şehit Eren Bülbül'ü anlatan filmi Başkan Erdoğan ile birlikte izleyen Ayşe Bülbül: ‘Ayağı öpülecek bir annesin’ dedi

    Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçik'in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan filmi Başkan Erdoğan ile birlikte izleyen anne Ayşe Bülbül, "Gözyaşlarımızı tutamadık. Cumhurbaşkanımız bana ‘Ayağı öpülecek bir annesin’ dedi." açıklamasında bulundu.

    ‘Ayağı öpülecek bir annesin’ dedi!

    Trabzon Maçka'da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçik'in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan film, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi vizyona girdi.



    Trabzon'un Maçka ilçesi Köprüyanı mahallesinde 2017'de teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, oğlunun doğum günü 1 Ocak'a hüzünlü girdi.


    Oğlunun hayatını anlatan ve bugün vizyona giren "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" adlı filmin Ankara'daki galasına katılan ve filmi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte izleyedi.


        Ayşe Bülbül, "Filmde oğlumun hayatını anlatan sahneleri Cumhurbaşkanımız ile birlikte izledik. Cumhurbaşkanımız ve ben gözyaşlarımızı tutamadık" dedi.



        Sabah'ta yer alan haber göre, anne Bülbül şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanım bana 'Ayağı öpülecek bir annesin, Allah senden razı olsun' dedi. Oğlumun doğum günü olan 1 Ocak'ta ise filmin gösterime girmesi beni daha çok mutlu etti. Sosyal medyada da oğlumun doğum günü kutlanıyor. Oğlumu unutmayan herkesten Allah razı olsun" dedi.


        15 yaşındayken şehit edilen Eren Bülbül'ün 20. yaş gününü sosyal medyada çok sayıda kişi 'İyi ki varsın Eren' etiketiyle paylaştı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        20 milyona yeni maaş
        Haberler Güncel Şehit Eren Bülbül'ü anlatan filmi Başkan Erdoğan ile birlikte izleyen Ayşe Bülbül: ‘Ayağı öpülecek bir annesin’ dedi
            SON DAKİKA