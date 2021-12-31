Tatil beldesi Bozburun'u sel aldı Belediye Başkanı Mehmet Oktay keyif yaptı!

Vatandaşlar, "Eğlence masasını bırakamayıp yardımımıza gelmemesi ve ilgilenmemesi bizi daha da üzdü. Bozburun'da dereler taşmış, vatandaş perişan halde. CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve yardımcıları aynı saatte 2021'e Veda partisinde mutluluk pozları veriyor" şeklinde tepkilerini dile getirdiler.

BELEDİYENİN İHMALİ VAR

Bozburunlu vatandaşlar, Marmaris Belediyesi'ni defalarca uyardıklarını, merkez mahallesi, Bük Mevkii ve çekek yerindeki derelerin temizlenmesini istediklerini belirterek, "Yetkilileri uyardık ama bizi dinlemediler. Dereler doluydu, hiç bir temizlik yapılmadı. Elimizde fotoğraflar var. Belediye de yaptığı çalışmayı ispatlasın. Bu kesinlikle ihmal yağmurlarda böyle bir felaketi yaşayacağımız biliniyordu" dediler ve derelerin selden hemen önce çekilmiş temizlenmemiş fotoğraflarını paylaştılar.