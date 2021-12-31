Şehit yakınan küfür eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan 2 ay aradan sonra tekrar ortaya çıktı

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de 6 Kasım'da şehit yakını Tahir Gürmen'e küfretti. Tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Bu yüzden İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Hakkında fezleke düzenlendi. Vekillik görevinden istifası istendi. Ancak Türkkan, 2 ay aradan sonra Kocaeli İl Teşkilatı'nın toplantısında partililerle bir araya geldi. Görüntüleri de sosyal medya hesabından servis etti. Paylaşımında "Kocaeli İl Başkanlığımızda 2021 yılı faaliyetlerimizi değerlendirdiğimiz, 2022'den beklentilerimizi de istişare ettiğimiz, toplantımızı gerçekleştirdik" dedi. Bunu görenler, "Ne yüzle vatandaşın karşısına çıkıyor" ifadelerini kaydetti.