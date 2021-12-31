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    Şehit yakınan küfür eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan 2 ay aradan sonra tekrar ortaya çıktı

    Şehit yakınına küfür ederek tüm Tükkiye'nin tepskini çeken İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan 2 ay aradan sonra Kocaeli İl Teşkilatı toplantısınında tekrar ortaya çıktı.

    Ortaya çıktı

    İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de 6 Kasım'da şehit yakını Tahir Gürmen'e küfretti. Tüm Türkiye'nin tepkisini çekti. Bu yüzden İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti. Hakkında fezleke düzenlendi. Vekillik görevinden istifası istendi. Ancak Türkkan, 2 ay aradan sonra Kocaeli İl Teşkilatı'nın toplantısında partililerle bir araya geldi. Görüntüleri de sosyal medya hesabından servis etti. Paylaşımında "Kocaeli İl Başkanlığımızda 2021 yılı faaliyetlerimizi değerlendirdiğimiz, 2022'den beklentilerimizi de istişare ettiğimiz, toplantımızı gerçekleştirdik" dedi. Bunu görenler, "Ne yüzle vatandaşın karşısına çıkıyor" ifadelerini kaydetti.

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    Haberler Güncel Şehit yakınan küfür eden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan 2 ay aradan sonra tekrar ortaya çıktı
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