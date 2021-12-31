MPİ 12.000.000 lira kazanan rakamlar! 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 12 milyon TL ikramiye kazanan numaralar hangileri?

2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan başladı. Yeni yıla milyonluk ikramiyenin sahibi olarak girmek isteyen milyonlarca vatandaş yetkili bayilerden Milli Piyango bileti satın aldı. Heyecanla çekilişlerin sonuçlarını merak edenler bu kapsamda arama motoru üzerinden yaptığı araştırmaları sıklaştırdı. Peki, 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 12 milyon TL ikramiye kazanan numaralar hangileri? İşte MPİ 12.000.000 lira kazanan rakamlar!
2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ 12 MİLYON TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?
2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 12 milyon TL ikramiye kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
17.00: 12.00 TL - 12.000.000 TL kazanan numaralar
18.30: 6.000 TL kazanan numaralar
20.30: 240 TL - 2.000 TL kazanan numaralar
23.00: 120.000.000 TL ve amorti kazanan numaralar açıklanacak.