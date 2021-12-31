Türk basınının usta gazetecilerinden Hasan Karakaya için Haliç Kongre Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Yaklaşık 50 yıl sürdürdüğü mesleğinde önemli haberlere imza atan Karakaya hakkında konuşan Erdoğan, ''Millet ve memleket sevdalısı, mert bir gazeteciydi'' ifadelerini kullandı. Peki Hasan Karakaya kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Hasan Karakaya neden öldü? Ailesi, eşi, çocukları...
HASAN KARAKAYA ÖLÜM NEDENİ
Gazeteci Hasan Karakaya 2015 yılında Medine'de kalp krizi geçirerek hayatın kaybetti.
HASAN KARAKAYA KİMDİR?
Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya, 1957 yılında Manisa'da bir köyde doğdu.
İlkokulu bitirdikten sonra İmam Hatip okuluna gitmek istedi ama gidemedi. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek okulunda okudu.
Hasan Karakaya, Müslüman halkın yılmaz savunucusu olarak bilindi.
Öğrencilik yıllarında gazetelere edebi yazılar yazdı.
Barış Gazetesi'nde de yazılar yazdı.
Barış'tan sonra yazı işleri müdür yardımcısı olarak Yenigün Gazetesi'ne geçti.
Daha sonra da Başkent Gazetesi'ne geçti. Bir yıl sonra 22 yaşında yazı işleri müdürü oldu.
Burada 2 yıl görev yaptıktan sonra Milli Gazete'ye geçip 8 yıl orada çalıştı.
Ardından 9 yıl da Türkiye Gazetesi'nde çalıştı.