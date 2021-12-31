Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla bir tebrik mesajı yayınladı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:
"Yılın son gününde Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi'nin yetenekli öğrencileriyle atıklardan oluşturulan kütüphanelerinde bir araya geldim.
Sanatçı öğrencilerimiz özgüvenleriyle de bize umut verdi. Her birini can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."
KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMADI
"Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesiyle 2 ayda 16 bin okulumuz kütüphaneye kavuştu ve ne mutlu ki ülkemizde kütüphanesiz okul kalmadı!
Bu vesileyle yeni yılın tüm insanlığa huzur, barış ve sağlık getirmesini temenni ediyorum."
İşte Emine Erdoğan'ın o paylaşımı;
Yılın son gününde Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi'nin yetenekli öğrencileriyle atıklardan oluşturulan kütüphanelerinde bir araya geldim.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 31, 2021
Sanatçı öğrencilerimiz özgüvenleriyle de bize umut verdi. Her birini can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. pic.twitter.com/v0XKrGhU1Z