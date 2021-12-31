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    • 31.12.2021 22:20
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yılın son gününde lise öğrencileri ile bir araya geldi. 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın' projesiyle 2 ayda 16 bin okulun kütüphaneye kavuşturulduğunun altını çizen Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla bir tebrik mesajı yayınladı.

    Emine Erdoğan’dan yeni yıl mesajı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla bir tebrik mesajı yayınladı.

    Twitter üzerinden açıklama yapan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

    "Yılın son gününde Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi'nin yetenekli öğrencileriyle atıklardan oluşturulan kütüphanelerinde bir araya geldim.
    Sanatçı öğrencilerimiz özgüvenleriyle de bize umut verdi. Her birini can-ı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."



    KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMADI
    "Kütüphanesiz Okul Kalmasın projesiyle 2 ayda 16 bin okulumuz kütüphaneye kavuştu ve ne mutlu ki ülkemizde kütüphanesiz okul kalmadı!
    Bu vesileyle yeni yılın tüm insanlığa huzur, barış ve sağlık getirmesini temenni ediyorum."

    İşte Emine Erdoğan'ın o paylaşımı;

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