31 Aralık'ta bugün devlet daireleri açık mı kapalı mı? 31 Aralık'ta Noter açık mı, kaça kadar açık? Belediye, Kaymakamlık...

31 Aralık'ta kapalı ve açık olan yerler merak konusu oldu. 2022 yılı için yılbaşı hazırlıkları sürüyor. Her yıl 1 Ocak resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Ocak bu yıl Cumartesi gününe geliyor. Ancak 31 Ocak Cuma yani hafta içine denk geldiğinden vatandaşlar devlet dairelerinin açık olup olmayacağını sorguluyor. Peki 31 Aralık'ta Noter açık mı, kaça kadar açık? Yarın belediye ve kaymakamlıklar açık mı kapalı mı?
31 ARALIK'TA DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI, KAPALI MI?
31 Aralık resmi tatillerimiz arasında yer almıyor. Dolayısıyla 31 Aralık günü iş yerleri, devlet daireleri tam gün hizmet verecektir.
31 ARALIK'TA NOTER, BELEDİYE VE KAYMAKAMLIKLAR KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
Noterler hafta içi 09:00- 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Öğle arasında ise geçici olarak kapalı olur. (12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arası)
Belediyelerin Çalışma Saatleri, genel olarak diğer bütün Kamu kuruluşları gibi 09:00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 arasıdır. Ancak, her belediyenin mesai saatleri değişiklik gösterebilir. Ayrıca bazı vergi ödeme durumlarında çalışma saatleri uzayabilir ve hafta sonu da çalışabilmektedirler.
Kaymakamlıklar, 08:30 - 12:30 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
3 yer de hafta sonları kapalıdır.
YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Bu yıl sokağa çıkma yasağının uygulanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 1 Ocak günü resmi tatil olacak.