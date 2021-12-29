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    • 30.12.2021 10:40
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    Yılbaşı ağacının anlamı nedir? Yılbaşı ağacı neden süslenir? Yılbaşında çam ağacı süslemesi nasıl yapılır?

    Yılbaşı ağacı neden süslenir? Yılbaşı ağacının anlamı nedir? Yılbaşında çam ağacı süslemesi nasıl yapılır? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. 2022 senesi yaklaşırken yeni yılın gelişini kutlayacak olanlar evini ışıl ışıl süslüyor ve bu noktada baş kahraman yılbaşı çam ağacı süsleniyor. Yılbaşı ağacının ne zaman neden süslenmeye başlandığı, anlamının ne olduğu gibi bilgiler araştırma konusu oluyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yılbaşı ağacının anlamı nedir?

    Yeni yıl için sayılı günler kala heyecan dorukta ve bir yandan da Yılbaşı ağacı neden süslenir? Yılbaşı ağacının anlamı nedir? Sorularının yanıtları araştırılıyor. Her sene 31 Aralık'ta yılbaşı kutlanırken tercihe göre farklı boyutlarda satışa sunulan yapay çam ağacı satın alınıyor ve süsleniyor. Bu geleneğin nereden geldiği, çam ağacının neden önemli olduğu, süslemenin ne zamandan bu yana yapıldığı gibi bilgiler merak konusu oluyor. Peki Yılbaşında çam ağacı süslemesi nasıl yapılır? İşte tüm bilgiler...

    YILBAŞI AĞACI NEDEN SÜSLENİR?

    Noel şenlikleri sırasında ışık ve süslerle donatılan çam ağacına Noel ağacı denir. Günümüzde Noel ağacının Pagan geleneklerinden gelen bir ritüel olduğu bilinmektedir. Noel Ağacı, Aralık ayı başladıktan sonra Noel'e kadar kurulabilir.

    Yaprak dökmeyen ağaçları ve çelenkleri ölümsüz yaşamın simgesi olarak kullanmak, eski Mısırlıların, Çinlilerin ve Yahudilerin ortak bir geleneği idi. Avrupalı putperestler arasında yaygın olan ağaca tapınma, Hristiyanlığı benimsemelerinden sonra, İskandinavyalıların şeytanı korkutup kaçırmak ve Noel zamanında kuşlar için bir ağaç hazırlamak üzere ev ve ambarlarını yılbaşında ağaçlarla donatma geleneği biçiminde sürdü. Almanya'da da kış ortasına rastlayan tatillerde evin girişine ya da içine bir Yule (yeni yıl) ağacı konuyordu.

    Günümüzdeki Noel ağacının Almanya'nın batısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Orta Çağda Adem ve Havva'yı canlandıran bir oyunun ana dekoru, cennet bahçesini temsil eden ve üzerinde elmaların bulunduğu bir çam ağacıydı. Adem ve Havva yortusunda (24 Aralık) Almanlar evlerine böyle bir cennet ağacı dikerler, üzerine Komünyon'daki kutsanmış ekmeği simgeleyen ince, hamursuz ekmek parçaları asarlardı; bunların yerini daha sonra değişik biçimlerdeki çörekler aldı. Ayrıca bazı yerlerde İsa'yı simgeleyen mumlar eklendi. Noel mevsiminde ağaçla aynı odada Noel piramidi de bulunurdu. 16. yüzyılda Noel piramidi ve cennet ağacı birleşerek Noel ağacını oluşturdu.

        İngiltere'ye 19. yüzyıl başlarında ulaşan Noel ağacı, Kraliçe Victoria'nın eşi Alman Prens Albert'in desteği ile bu yüzyılın ortalarında yaygınlaştı. O dönemde Noel ağaçları, dallarına kurdele ve kâğıt zincirlerle asılmış mum, şekerleme ve keklerle süsleniyordu. Göçmen Almanların Kuzey Amerika'ya 17. yüzyılda götürdükleri Noel ağacı, 19. yüzyılda moda oldu. Gelenek Avusturya, İsviçre, Polonya ve Hollanda'da da yaygındı. Japonya ve Çin'e 19. ve 20. yüzyılda Amerikalı misyonerlerin tanıttığı Noel ağaçları ince işlenmiş kâğıt süslerle donatılmaya başlandı.

        YILBAŞI AĞACI NASIL SÜSLENİR?

        Ağacınızın boyu duracağı mekana göre farklılık gösterir. Öncelikle mekanınıza uygun olacak şekilde uygun boyuttaki ağacı seçmelisiniz. Küçük bir yılbaşı ağacı seçerek üzerine fazlasıyla süs eklemek ağacınızı kötü gösterebilir.Yılbaşı ağaçlarının vazgeçilmezi olan ışıklandırmalar ağacı asıl güzel gösterecek aksesuardır. Ağacınıza derinlik duygusu katmak için ışıklarınızı dalların üzerine birbirinden bağımsız bir şekilde yerleştirin.Renkli toplar ve bu renkli toplara eşlik edecek diğer aksesuarların arasındaki renk uyumuna dikkat edin. Yeni yılın simgesi haline gelmiş kırmızı rengi ağacınızda kullanmanız onun daha şirin gözükmesini sağlayabilir. Ağacın sadece dış dallarına değil iç dallarına da aksesuarları yerleştirebilirsiniz.

        Diğer aksesuarları yerleştirdikten sonra ağacınızı size özgü yapabilecek el süslemelerini yerleştirerek ağacınıza size özgü bir hava katabilirsiniz. Kırılacak süsleri çocukların ulaşamayacağı dallara asmakta fayda var. Ayrıca uzun ince aksesuarlar kullanmak ağacınızın dikey görüntüsüne vurgu yaparak onun daha gösterişli gözükmesini sağlayacaktır. Bütün bu noktalara dikkat ederek hazırladığınız çam ağacının güzelliğini daha iyi görmek için mekandaki ışıkları kapatın.
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