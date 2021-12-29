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    • Güncel
    • 29.12.2021 08:43
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    • 29.12.2021 08:54
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    Rüzgar saatte 40-70 kilometreye ulaşacak! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Pus, sis, buzlanma ve dona dikkat

    Hava durumunu araştıran vatandaşlara Meteoroloji'den son dakika haberi geldi. Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapılan açıklamada "ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. Peki bugün hangi illerde yağış var? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 29 Aralık son dakika hava durumu raporu.

    Pus, sis, buzlanma ve dona dikkat!

    Son dakika hava durumu uyarısı geldi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege kıyı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimler ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ege kıyı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (35-70 kg/m²) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile akşam saatlerinde İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

    EDİRNE °C, 11°C

    Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 14°C

    Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa Yakası ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 10°C

    Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 17°C

    Parçalı ve çok bulutlu

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR °C, 17°C

        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        MANİSA °C, 16°C

        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 9°C

        Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        AKDENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

        ADANA °C, 16°C

        Parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 17°C

        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        HATAY °C, 11°C

        Parçalı bulutlu

        ISPARTA °C, 7°C

        Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU

            Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            ANKARA °C, 7°C

            Parçalı bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 9°C

            Parçalı yer yer çok bulutlu

            KONYA °C, 7°C

            Parçalı yer yer çok bulutlu

            YOZGAT °C, 6°C

            Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ

            Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

            BOLU °C, 11°C

            Parçalı yer yer çok bulutlu

            DÜZCE °C, 16°C

            Parçalı yer yer çok bulutlu

            KASTAMONU °C, 7°C

            Parçalı bulutlu

            ZONGULDAK °C, 18°C

            Parçalı yer yer çok bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

            AMASYA °C, 11°C

            Parçalı bulutlu

            ÇORUM °C, 8°C

            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 16°C

            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 14°C

            Parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

            ERZURUM °C, 2°C

            Parçalı bulutlu

            KARS °C, 1°C

            Parçalı bulutlu

            MALATYA °C, 4°C

            Parçalı bulutlu

            VAN °C, 3°C

            Parçalı bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 9°C

            Parçalı bulutlu

            GAZİANTEP °C, 9°C

            Parçalı bulutlu

            SİİRT °C, 9°C

            Parçalı bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 12°C

            Parçalı bulutlu

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            Pus, sis, buzlanma ve dona dikkat!
            Haberler Güncel Rüzgar saatte 40-70 kilometreye ulaşacak! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Pus, sis, buzlanma ve dona dikkat
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