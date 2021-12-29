Rüzgar saatte 40-70 kilometreye ulaşacak! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Pus, sis, buzlanma ve dona dikkat

Son dakika hava durumu uyarısı geldi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile İstanbul, Manisa ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege kıyı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, güneydoğu kesimler ile Doğu Akdeniz kıyılarında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ege kıyı kesimleri ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (35-70 kg/m²) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile akşam saatlerinde İstanbul çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, Avrupa Yakası ile akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu