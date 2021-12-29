Öğrenci aylık akbil kaç TL? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar basıyor? 2022 tam, öğrenci akbil fiyatları! İETT zamlı akbil fiyatları 2022!

İstanbul'da toplu taşımaya gelecek zamla ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. Geçtiğimiz günlerde alınan karar neticesinde vapur, taksi, dolmuş, minibüs, metro, metrobüs ücretleri ile aylık akbil fiyatları zamlandı. Bu gelişmelerin ardından İETT zammının ne zaman uygulanacağı ise merak konusu oldu. Peki, İETT elektronik bilet fiyatları ne kadar oldu? Öğrenci aylık akbil kaç TL? Otobüs, metro, metrobüs ne kadar basıyor? Tam, öğrenci akbil fiyatı ne kadar? İşte güncel akbil fiyatları 2022!