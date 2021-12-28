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    • 28.12.2021 16:49
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    Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ üyeleri tutuklandı

    Muğla'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanan 6 şüpheliyle tekne kaptanı ve 1 mürettebatı tutuklandı.

    DHA
    Kaçarken yakalanan FETÖ’cüler tutuklandı

    Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin 'Antiope' isimli tekne ile yasa dışı yollardan Rodos Adası'na kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

    26 Aralık sabahı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonda tekne kaptanı Ü.A., mürettebat S.K., eski öğretmenler H.K. ve Ş.A., eski üsteğmen M.Ç., üniversite öğrencisi E.A., eski sağlık memuru S.Ç. ile eski elektronik teknikeri S.Y. gözaltına alındı.

    Teknede ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 10 cep telefonu, 39 bin 429 euro, 53 dolar, 277 lira, 3 flash bellek, 1 notların yazılı olduğu defter ve 1 can yeleği ele geçirildi.

    Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, tekne kaptanı ve 1 mürettebat tutuklandı.

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