Son dakika: Elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik dava yarın başlayacak

Elebaşı Sedat Peker ile şoförü Ufuk Yapıcı'nın firari olduğu, 26'sı tutuklu 92 sanığın "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme", "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "silahlı örgüte üye olma", "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik", "silahla kasten yaralama" suçlarından yargılanmalarına yarın başlanacak.
Duruşma, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.
Mahkeme heyeti, tensip zaptında, firari sanıklar Sedat Peker ile Ufuk Yapıcı hakkında yokluğunda tutuklama kararı çıkarmıştı.
İDDİANAMEDEN
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 26'sı tutuklu 92 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 30 kişi "mağdur", Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Cahit Çetin ise maktul olarak yer alıyor.