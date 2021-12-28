Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yunanistan'ın silahlanma çabası beyhude bir girişim

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Bosna Hersek'te soruları yanıtladı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Bosna Hersek'i bir bütün olarak ele alıyoruz. Bütünlüğü ve istikrarı için bize ne düştüyse yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak, TSK olarak görüşlerimizi paylaştık. İstenirse Türkiye, Bosna Hersek'te arabuluculuk yapabilir. Sabah saatlerinden itibaren şehitliği ziyaret ettik. Buradaki çalışmalar bittikten sonra Kosova'ya hareket edeceğiz.
RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ
Gelişmeleri yakından takip ediyor. Bizim dileğimiz barış ve istikrarın devam etmesi. Türkiye baştan veri istikrardan yana.
TÜRKİYE- YUNANİSTAN GERİLİMİ
Biz barışı istediğimizi söylüyoruz. Her fırsattan barıştan söz ediyoruz. Yunanistan heyetini Türkiye'ye beklediğimizi muhatabıma ilettim. Biz diyalogdan yanayız. İki ülke halkının refah içinde yaşamasından yanayız. Biz iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Diyalogun önemli ve özel olduğunu, bölgenin buna ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Yunanistan'ın silahlanma çabası beyhude bir girişim.
Diyalogun önemli ve özel olduğunu, bölgenin buna ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Bunun NATO için de önemli olduğunu söylüyoruz.
HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYİZ
Biz Kıbrıs'ta eşit iki devletten yanayız. Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizden vazgeçmeyiz.
ÖĞRENCİLERDEN "PLEVNE MARŞI" SÜRPRİZİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Saraybosna'daki Maarif Vakfı Okulu'na yaptığı ziyarette çocukların söylediği şarkılarla ve "Plevne Marşı" ile karşılandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretleri kapsamında geldiği Bosna Hersek'teki temaslarını sürdürüyor. Başkent Saraybosna'da bulunan Maarif Vakfı Okulu'nu ziyaret eden Akar'a yöresel kıyafetli anaokulu öğrencileri tarafında çiçek hediye edildi. Okul binasına girişinde öğrencilerin sürpriziyle de karşılan Akar'a, ellerinde Türk ve Bosna Hersek bayrakları taşıyan çocuklar "merhaba" adlı şarkıyı söyleyerek selam verdi. Akar tarafından tablet hediye edilen çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, Bakan daha sonra ortaokul öğrencileri ile toplantı salonunda bir araya geldi.