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    • Güncel
    • 28.12.2021 12:46
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    • 28.12.2021 12:54
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yunanistan'ın silahlanma çabası beyhude bir girişim

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Borsa Hersek ziyareti sırasında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye-Yunanistan gerilimine değinen Akar, "Biz barışı istediğimizi söylüyoruz. Her fırsattan barıştan söz ediyoruz. Yunanistan heyetini Türkiye'ye beklediğimizi muhatabıma ilettim. Biz diyalogdan yanayız. İki ülke halkının refah içinde yaşamasından yanayız. Biz iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Diyalogun önemli ve özel olduğunu, bölgenin buna ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Yunanistan'ın silahlanma çabası beyhude bir girişim." şeklinde konuştu.

    Yunanistan’ın silahlanma çabası beyhude bir girişim

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Bosna Hersek'te soruları yanıtladı.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    Bosna Hersek'i bir bütün olarak ele alıyoruz. Bütünlüğü ve istikrarı için bize ne düştüyse yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak, TSK olarak görüşlerimizi paylaştık. İstenirse Türkiye, Bosna Hersek'te arabuluculuk yapabilir. Sabah saatlerinden itibaren şehitliği ziyaret ettik. Buradaki çalışmalar bittikten sonra Kosova'ya hareket edeceğiz.



    RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ
    Gelişmeleri yakından takip ediyor. Bizim dileğimiz barış ve istikrarın devam etmesi. Türkiye baştan veri istikrardan yana.

    TÜRKİYE- YUNANİSTAN GERİLİMİ
    Biz barışı istediğimizi söylüyoruz. Her fırsattan barıştan söz ediyoruz. Yunanistan heyetini Türkiye'ye beklediğimizi muhatabıma ilettim. Biz diyalogdan yanayız. İki ülke halkının refah içinde yaşamasından yanayız. Biz iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Diyalogun önemli ve özel olduğunu, bölgenin buna ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Yunanistan'ın silahlanma çabası beyhude bir girişim.

    Diyalogun önemli ve özel olduğunu, bölgenin buna ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Bunun NATO için de önemli olduğunu söylüyoruz.

    HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYİZ
    Biz Kıbrıs'ta eşit iki devletten yanayız. Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizden vazgeçmeyiz.



    ÖĞRENCİLERDEN "PLEVNE MARŞI" SÜRPRİZİ
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Saraybosna'daki Maarif Vakfı Okulu'na yaptığı ziyarette çocukların söylediği şarkılarla ve "Plevne Marşı" ile karşılandı.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaretleri kapsamında geldiği Bosna Hersek'teki temaslarını sürdürüyor. Başkent Saraybosna'da bulunan Maarif Vakfı Okulu'nu ziyaret eden Akar'a yöresel kıyafetli anaokulu öğrencileri tarafında çiçek hediye edildi. Okul binasına girişinde öğrencilerin sürpriziyle de karşılan Akar'a, ellerinde Türk ve Bosna Hersek bayrakları taşıyan çocuklar "merhaba" adlı şarkıyı söyleyerek selam verdi. Akar tarafından tablet hediye edilen çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, Bakan daha sonra ortaokul öğrencileri ile toplantı salonunda bir araya geldi.



        ÖĞRENCİLER TARAFINDAN "PLEVNE MARŞI" İLE KARŞILANDI
        Salona girişinde bir öğrencinin piyano eşliğinde söylediği "Plevne Marşı" ile karşılanan Akar, hazırlanan sürprizler için teşekkür ederek, "Böyle güzel bir törenle karşılanmaktan ve sizlerle bir araya gelmekten çok mutluyum " diye konuştu. Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Akar, "Siz gençler geleceğimizin teminatısınız. Sizlerin eğitim ve öğretimi için ne yapsak azdır. Bu konuda görüyorum ki Maarif Vakfı, Bosna Hersek Milli Eğitimi ile koordineli şekilde sizlere çok özel bazı imkanlar hazırlamış. Sizlerin de bu imkanlardan en iyi şekilde yararlandığınızı memnuniyetle müşahede ediyorum. Bosna Hersek'in geleceği siz gençlersiniz" dedi.

        Akar, 25 sene önce Bosna Hersek'te görev yaptığını belirterek, "Nelerin değiştiğini, işlerin ne kadar iyiye gittiğini büyük bir memnuniyetle görüyorum. Sizlerin çalışmalarıyla Bosna Hersek bugünkü seviyesinden çok daha ileri gidecek" ifadelerine yer verdi. Ortaokul öğrencilerine de tablet hediye eden Akar daha sonra beraberindeki Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile Maarif Vakfı Okulu'ndan ayrıldı.

        Akar, Bosna Hersek'te görev yaptığı dönemde açılmasına katkı sağladığı ve engellilere eğitim veren bir okulu da ziyaret ederek çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

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