Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yunanistan'ın silahlanma çabası beyhude bir girişim





RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Gelişmeleri yakından takip ediyor. Bizim dileğimiz barış ve istikrarın devam etmesi. Türkiye baştan veri istikrardan yana.



TÜRKİYE- YUNANİSTAN GERİLİMİ

Biz barışı istediğimizi söylüyoruz. Her fırsattan barıştan söz ediyoruz. Yunanistan heyetini Türkiye'ye beklediğimizi muhatabıma ilettim. Biz diyalogdan yanayız. İki ülke halkının refah içinde yaşamasından yanayız. Biz iyi komşuluk ilişkilerinden yanayız. Diyalogun önemli ve özel olduğunu, bölgenin buna ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Yunanistan'ın silahlanma çabası beyhude bir girişim.

Diyalogun önemli ve özel olduğunu, bölgenin buna ihtiyacı olduğunu söylüyoruz. Bunun NATO için de önemli olduğunu söylüyoruz.



HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYİZ

Biz Kıbrıs'ta eşit iki devletten yanayız. Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimizden vazgeçmeyiz.