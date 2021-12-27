Diyarbakır'da polis merkezine pompalı tüfekle girerek 2 el ateş açan 23 yaşındaki Suriye uyruklu Abdurrahman Katibi'nin sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
OLAY
Kayapınar ilçesinde geçtiğimiz hafta öğle saatlerinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Abdurrahman Katibi, Huzur Polis Merkezi'ne geldi. Merkezdeki personel tarafından da bilinen Katibi, koşarak içeri girip pompalı tüfekle havaya 2 el ateş açtı. Merkezdeki polisler tarafından etkisiz hale getirilen Katibi, gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, olayın polise yönelik bir saldırı olmadığını söyledi. Katibi'nin belinden ayrıca kurusıkı bir tabanca da çıktı.
- Güncel
- 27.12.2021 09:28
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- 27.12.2021 09:32
Diyarbakır'da polis merkezine pompalı tüfekle saldıran Suriye uyruklu Abdurrahman Katibi tutuklandı
Son dakika haberi... Diyarbakır'da polis merkezine pompalı tüfekle girerek 2 el ateş açan Suriye uyruklu Abdurrahman Katibi’nin (23) sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Diyarbakır'da polis merkezine pompalı tüfekle girerek 2 el ateş açan 23 yaşındaki Suriye uyruklu Abdurrahman Katibi'nin sevk edildiği mahkemece tutuklandı.