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    • 26.12.2021 16:24
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    Recep Uyar kimdir? Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar neden öldü, hastalığı neydi? Ezanın beş farklı makamını seslendiriyordu...

    Bursa'daki yaklaşık 6 asırlık Yeşil Cami'nin müezzini Recep Uyar hayatını kaybetti. Uyar, türbe ve camiyi gezmeye gelenlere farklı makamlardaki vakit ezanlarını okumasıyla ilgi görüyordu. Yeşil Cami Müezzini Recep Uyar'dan bugün acı haber geldi. Bu gelişmelerin ardından Recep Uyar hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Recep Uyar kimdir? Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar neden öldü, hastalığı neydi? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar kimdir, neden öldü?

    Bursa'da sesiyle yürekleri titreten Müezzin Recep Uyar hayatını kaybetti.Ezanın beş farklı makamını seslendiren Recep Uyar yerli yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Peki, Recep Uyar kimdir? Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar neden öldü, hastalığı neydi? İşte tüm merak edilenler!

    RECEP UYAR NEDEN ÖLDÜ?

    Bursa'daki yaklaşık 6 asırlık Yeşil türbe ve camiyi gezmeye gelenlere farklı makamlardaki vakit ezanlarını okuması, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken Yeşil Cami Müezzini Recep Uyar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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    Dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinden Yeşil Cami'ye gelen ziyaretçiler, müezzin Uyar'ın okuduğu ezanı dinlemeden camiden ayrılmıyordu. Uyar, ezanı vakitlerine göre farklı makamlarda okuyarak hem ziyaretçileri hem de cami cemaatini derinden etkiliyordu.

    Camiye gelen her dinden ziyaretçinin müezzin Recep Uyar'ın okuduğu ezanı hayranlıkla dinlediği görüntüler sosyal medyada da ilgi görüyor. Ziyaretçiler, Uyar'ı hem dinliyor hem de görüntülerini çekip sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

        İzmit'te 20 yıl imam hatiplik yaptıktan sonra 2002'de Bursa'daki Yeşil Cami'ye müezzin olarak atanan Uyar, AA muhabirine, ezanın İslamiyet'in simgelerinden biri olduğunu söyledi.

        Uyar, ezanın farklı makamlarda okunmasının Türkiye'ye has olduğunu belirterek diğer İslam ülkelerinde her vaktin aynı tonda okunduğunu dile getirdi. Yeşil Cami'nin yerli ve yabancı misafirlerin gelmesiyle ayrı bir anlam ifade ettiğini anlatan Uyar, "Bizim amacımız, Bursa'mıza, Türkiye'mize dışarıdan ve içeriden gelenlere, önce vatanımızı, milletimizi, İslam'ı, camimizi sevdirmek, olanca hoşgörümüzle onlara bildiklerimizi anlatarak memnun bir şekilde buradan uğurlamak." dedi.

        "EZAN VE KUR'AN-I KERİM'İN GÜZEL OKUNMASINA ÖNEM VERİLİYOR"

        Uyar, Osmanlı'dan bugüne ezan ve Kur'an-ı Kerim'in güzel okunmasına önem verildiğini hatırlattı. Yeşil Cami'nin tarihçesini anlatırken Osmanlıdan bugüne taşınan geleneği yansıtmaya çalıştığını aktaran Uyar, şöyle konuştu:

        "Diyanet İşleri Başkanlığımız da ezana ve Kuran'a güzel okunması noktasında önem veriyor. Bizler de öğrendiğimiz kadarıyla, gücümüzün yettiği kadar özellikle yabancılara, Türkiye'de ezanların, her vakit ezanının 5 ayrı makamda okunduğunu ifade ediyoruz. Tabii onlarda böyle bir adet olmadığı için çok memnun kalıyorlar hatta Müslüman olmayanların bile buradan ağlayarak ayrıldığını gördüm. Diyanet İşleri Başkanlığımızın hizmet içi eğitim kursları var, ezan kursları var. Biz bunlara katılarak ezanın makamlarını öğreniyoruz. Türkiye'de özellikle selatin camilerinde, İstanbul'da makamlı okunuyor ezan. Saba, rast, hicaz, segah ve uşşak makamlarında okunuyor."

        Uyar, özellikle camiye gelen yabancı turistlere ezanı sevdirmek için bu uygulamayı başlattıklarını kaydetmişti.
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        Haberler Güncel Recep Uyar kimdir? Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar neden öldü, hastalığı neydi? Ezanın beş farklı makamını seslendiriyordu...
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