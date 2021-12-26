Recep Uyar kimdir? Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar neden öldü, hastalığı neydi? Ezanın beş farklı makamını seslendiriyordu...

Bursa'da sesiyle yürekleri titreten Müezzin Recep Uyar hayatını kaybetti.Ezanın beş farklı makamını seslendiren Recep Uyar yerli yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Peki, Recep Uyar kimdir? Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar neden öldü, hastalığı neydi? İşte tüm merak edilenler!
RECEP UYAR NEDEN ÖLDÜ?
Bursa'daki yaklaşık 6 asırlık Yeşil türbe ve camiyi gezmeye gelenlere farklı makamlardaki vakit ezanlarını okuması, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken Yeşil Cami Müezzini Recep Uyar geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
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Dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinden Yeşil Cami'ye gelen ziyaretçiler, müezzin Uyar'ın okuduğu ezanı dinlemeden camiden ayrılmıyordu. Uyar, ezanı vakitlerine göre farklı makamlarda okuyarak hem ziyaretçileri hem de cami cemaatini derinden etkiliyordu.
Camiye gelen her dinden ziyaretçinin müezzin Recep Uyar'ın okuduğu ezanı hayranlıkla dinlediği görüntüler sosyal medyada da ilgi görüyor. Ziyaretçiler, Uyar'ı hem dinliyor hem de görüntülerini çekip sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.