Recep Uyar kimdir? Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar neden öldü, hastalığı neydi? Ezanın beş farklı makamını seslendiriyordu...

RECEP UYAR KİMDİR? AA'YA RÖPORTAJ VERMİŞTİ

Dünyanın ve Türkiye'nin pek çok yerinden Yeşil Cami'ye gelen ziyaretçiler, müezzin Uyar'ın okuduğu ezanı dinlemeden camiden ayrılmıyordu. Uyar, ezanı vakitlerine göre farklı makamlarda okuyarak hem ziyaretçileri hem de cami cemaatini derinden etkiliyordu.

Camiye gelen her dinden ziyaretçinin müezzin Recep Uyar'ın okuduğu ezanı hayranlıkla dinlediği görüntüler sosyal medyada da ilgi görüyor. Ziyaretçiler, Uyar'ı hem dinliyor hem de görüntülerini çekip sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.