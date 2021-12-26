Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Kastamonu'da okullar açık mı olacak? Kastamonu Valiliği açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kastamonu Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor, kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği ilde yarın okulların tatil olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki yarın Kastamonu'daki okullarda dersler işlenecek mi? İşte yanıtı...
26 ARALIK PAZARTESİ KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Kastamonu Valiliği'nden konuya dair henüz bir açıklama gelmedi, açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
Kastamonu'da kar nedeniyle 36 köye ulaşım sağlanamıyor
Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 36 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Azdavay'da 11, Cide'de 7, Doğanyurt'ta 3, İnebolu'da 8, Şenpazar'da 4, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı'nda ise birer köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi, kapalı yolların açılması için yoğun çaba sarf ediyor.