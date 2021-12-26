Kastamonu'da yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Pazartesi Kastamonu'da okullar açık mı olacak? Kastamonu Valiliği açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kastamonu Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor, kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği ilde yarın okulların tatil olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki yarın Kastamonu'daki okullarda dersler işlenecek mi? İşte yanıtı...