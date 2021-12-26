27 Aralık okullar tatil mi? Bugün kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Valilik MEB son dakika açıklaması...

27 Aralık bugün kar tatili var mı ve okullar tatil mi soruları hakkında araştırmalar artış gösteriyor. Bu hafta ülkemizin pek çok yerinde kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Valiliklerden yapılacak açıklama bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 27 Aralık yarın okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? Bugün kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte detaylar!