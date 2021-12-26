27 Aralık okullar tatil mi? Bugün kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Valilik MEB son dakika açıklaması...

27 Aralık bugün kar tatili var mı ve okullar tatil mi soruları hakkında araştırmalar artış gösteriyor. Bu hafta ülkemizin pek çok yerinde kar yağışının etkili olması nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Valiliklerden yapılacak açıklama bu kapsamda öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 27 Aralık yarın okullar tatil mi? Valilik MEB son dakika açıklaması var mı? Bugün kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte detaylar!
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Yarın okulların tatil olup olmadığı hakkında henüz valiliklerce bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği an haberimiz güncellenecektir.
KAR YAĞIŞI YURT GENELİNDE DEVAM EDECEK Mİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğu kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, Çankırı çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.