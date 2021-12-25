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    • Güncel
    • 25.12.2021 08:53
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    • 25.12.2021 08:59
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    Buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis tehlikesi! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede bazı illerimiz için yağmur ve sağanak yağış uyarısı yapılırken bazı bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis beklendiği belirtildi. Peki İstanbul ve Ankara'da kar var mı? Yağışlı hava yurdu ne zaman terkedecek? Hangi illerde hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporu ve uyarı verilen iller.

    Buzlanma ve don uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, yurdun güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 14°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        İSTANBUL °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 12°C

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu

        KOCAELİ °C, 14°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, -5°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

        MANİSA °C, 9°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MUĞLA °C, 7°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        AKDENİZ

        Az bulutlu, batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

        ADANA °C, 14°C

        Az bulutlu

        ANTALYA °C, 16°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu

        HATAY °C, 11°C

        Az bulutlu

        ISPARTA °C, 4°C

        Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

            ANKARA -6°C, 1°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ÇANKIRI -8°C, 1°C

            Az bulutlu

            ESKİŞEHİR -7°C, 2°C

            Az bulutlu

            KONYA -9°C, -2°C

            Az bulutlu

            BATI KARADENİZ

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

            BOLU -8°C, 4°C

            Parçalı ve az bulutlu

            DÜZCE -1°C, 13°C

            Parçalı ve az bulutlu

            KASTAMONU -7°C, 2°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ZONGULDAK 3°C, 9°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 5°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ÇORUM °C, 1°C

            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN °C, 13°C

            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 11°C

            Parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

            ERZURUM °C, -4°C

            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, -5°C

            Parçalı ve az bulutlu

            MALATYA °C, 2°C

            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, -2°C

            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

            DİYARBAKIR °C, 5°C

            Az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 7°C

            Az bulutlu

            SİİRT °C, 3°C

            Parçalı bulutlu

            ŞANLIURFA °C, 8°C

            Az bulutlu

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            Haberler Güncel Buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis tehlikesi! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı
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