Buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis tehlikesi! Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BOLU -8°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -7°C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 7°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 3°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Az bulutlu