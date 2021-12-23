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    • 23.12.2021 11:42
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    • 23.12.2021 11:45
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    SMA taraması nasıl yapılır? SMA hastalığı nedir, belirtileri ve tedavisi nelerdir? SMA taraması nerede yapılır, ücretsiz mi?

    Evlenecek çiftler gündemde yoğun bir şekilde SMA taraması nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalığının önlenmesine yönelik mücadelede evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesi için tarama programının oluşturulacağını duyurmuştu. Bugün ise artık yapılabildiğine dikkat çekince araştırmalar hız kazandı ve detaylar merak edildi. Peki tarama nerede yapılıyor? SMA hastalığı nedir, neden olur, belirtileri ve tedavisi nelerdir?

    takvim.com.tr
    SMA taraması nasıl yapılır?

    SMA taraması nasıl yapılır? SMA hastalığı nedir, belirtileri ve tedavisi nelerdir? SMA taraması nerede yapılır, ücretsiz mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evlilik öncesi Spinal Müsküler Atrofi (SMA) taramasının bugün başladığını duyurdu ve tüm illerden milyonlarca vatandaş detayları merak ederek araştırmalar yapıyor. İşte tüm bilgiler...

    SMA TARAMASI NASIL, NEREDEN YAPILIR?

    Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan tarama programı, aile hekimliklerimizde bugün itibarıyla uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    SMA NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

    SMA (Spinal Muskuler Atrofi) omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığıdır.Ön boynuz hücrelerinde görülen dejenerasyon nedeni ile kasların kontrolünü sağlayan sinirlerin fonksiyonu için gerekli protein üretimi gerçekleştirilemez.
    İstemli kaslarda kuvvetsizlik ve erime görülür.
    Sinir hücrelerinin işlevini yerine getirememesi ile zayıflamaya ve genellikle ölümcül kas güçsüzlüğüne sebep olur. İstemsiz kaslar bu hastalıktan etkilenmez. SMA hastalarının görme ve işitme duyuları hastalıktan etkilenmez. Zeka normal veya normalin üzerindedir.

    Spinal Musküler Atrofi'nin belirtileri değişiklik gösterebilir. En sık görülen belirtisi kas güçsüzlüğü ve atrofisidir. Tiplerine göre farklılık gösterse de genel belirtiler şu şekilde:

        Motor gelişim eksikliğine yol açan zayıf kaslar ve güçsüzlük
        Azalmış refleksler
        Ellerde titreme
        Baş kontrolünü sağlayamama
        Beslenme güçlüğü
        Cılız ses ve zayıf öksürük
        Kramp ve yürüme yeteneği kaybı
        Yaşıtlarından geri kalma
        Sık düşme
        Oturma, ayakta durma ve yürümede zorluk
        Dil seğirmesi

        SMA HASTALIĞI TEDAVİSİ NEDİR?

        SMA hastalığının henüz kesin tedavisi bulunmamakta ancak çalışmaları son hızla devam etmektedir. Fakat hastalığın belirtilerinin azaltılmasına yönelik faklı tedaviler uzman hekim tarafından uygulanarak hastanın yaşam kalitesi artırılabilir. SMA teşhisi konmuş hastanın yakınlarının bakım konusunda bilinçlendirilmesi, evde bakımın kolaylaşması ve hastanın yaşam kalitesinin artmasında önemli bir rol oynar. Tip-1 ve tip-2 SMA hastaları genellikle akciğer enfeksiyonlarından kaynaklı olarak kaybedildiği için solunumun düzensiz ve ve yetersiz olması durumunda hastanın nefes yollarının temizlenmesi son derece önemlidir
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        Haberler Güncel SMA taraması nasıl yapılır? SMA hastalığı nedir, belirtileri ve tedavisi nelerdir? SMA taraması nerede yapılır, ücretsiz mi?
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