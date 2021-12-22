Öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin Suriye'de Hama'ya intikalinde rol oynadığı ve örgüt içinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği iddiasıyla tutuklanan Tacikistan kökenli Ahmed Süleyman İbni Muhammed için karar duruşması yapıldı.
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ahmed Süleyman son sözünde doktor olduğunu belirterek, Türkiye'de çalışmak ve hem kendisine hem insanlara faydalı olmak istediğini savundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti Ahmed Süleyman'ı "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. "Resmi belgede sahtecilik suçundan ise beraat etti.
DEAŞ EMİRİ
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın eski elebaşı Ebu el-Bağdadi ile ilişkili olduğu iddiasıyla tutuklanan Ahmed Süleyman İbni Muhammed, 28 Nisan 2021'de gözaltına alınmış, 2 Mayıs 2021'de tutuklanmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Tacik kökenli Ahmed Süleyman'ın Rusya'dan Zarobiddin Kholeov adına düzenlenen sahte pasaportla 31 Aralık 2014'te Türkiye üzerinden Suriye'ye geçerek DEAŞ'a katıldığı, daha sonra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği anlatılıyor. İddianamede, örgüt içinde Irak ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde askeri emir olarak birçok pozisyonda görev alan Ahmed Süleyman'ın, 60 kişilik örgüt militanlarından sorumlu komutan olduğu vurgulanıyor.