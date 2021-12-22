



Ahmed Süleyman ifadesinde ise "2014 yılında IŞİD terör örgütüne katılmak ve Suriye'ye geçmek için temin ettiğim sahte pasaport aracılığıyla uçakla Türkiye'ye ilk kez geldim. Burada birkaç gün kaldıktan sonra yasa dışı yollarla Suriye'ye geçtim. Örgüte katılma düşüncem Dubai'de bulunurken internet ortamında tanıştığım Tacikistan uyruklu Musap isimli kişiyle görüşmelerimden sonra oluştu.



Türkiye üzerinden örgüte katılmak üzere yola çıktım. Örgüte katıldıktan sonra aşama aşama yükseldim ve ayrıldığım dönemde 60 kişilik örgüt militanlarından sorumlu komutan düzeyindeydim. Bu şekilde 2017 yılına kadar örgüt içerisinde faaliyette bulundum. Örgüt içinde bir üstüm Hakka şehrinden sorumlu Ebu Saleh Iraki'idi. Örgüt içinde bulunduğum sürede pek çok kez PKK/PYD unsurları ve Suriye Devletine karşı savaştım. Bu mücadelelerde silahlı eylemlere katıldım" demişti.

HAVA SALDIRISINDA YARALANMIŞ

Fotoğraflarda elinde kılıç bulunan kişinin kendisi olduğunu kabul eden ancak görüntülerdeki infazlara katılmadığını iddia eden Ahmed Süleyman, kılıçlı fotoğrafını ise şöyle savunmuştu: "Fotoğrafın çekildiği esnada silahlı mücadele içerisindeydik. Dijitallerimde çıkan video ve fotoğraflarda yer alan infaz görüntüleri başka ülkelerce IŞİD'e gönderilen casuslara aittir. Bu kişilerden birçoğunu tanıyorum. 2017'de Suriye'de bulunduğum bir eve yapılan hava saldırısında yaralandım. Bunun üzerinde örgütten ayrılmak istediğimi üstlerime söyledim. Kabul etmeleri üzerine ayrılarak Türkiye'ye geldim Yaklaşık 4 yıldır Türkiye'deyim. Türkiye'de bulunduğum süre içinde örgüt tarafından hiçbir şekilde aranmadım, bir talimat almadım. Bir eyleme ve suça karışmadım."