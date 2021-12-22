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    • 22.12.2021 08:49
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    22 Aralık Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

    Son dakika haberi... Konya'nın Akören ve Bozkır ilçesi sınırları içinde yer alan bölgenin "Mavi Boğaz Tabiat Parkı" olarak belirlenmesi ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki "Kara Ada Mevkii Doğal Sit Alanı"nın kesin korunacak hassas alan ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Konya'nın Akören ve Bozkır ilçesi sınırları içinde yer alan bölge "Mavi Boğaz Tabiat Parkı" olarak belirlendi.

    Mavi Boğaz Kanyonu olarak bilinen ve eşsiz doğa güzelliğine sahip bölgenin tabiat parkı olarak belirlenen alanın büyüklüğü 530 hektardan oluşuyor.

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan "Kara Ada Mevkii Doğal Sit Alanı" da koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi.

    Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

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    Haberler Güncel 22 Aralık Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
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