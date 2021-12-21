Kripto Suç Raporu açıklandı! Zirvede, Thodex'in CEO'su Fatih Faruk Özer vardı

Dolandırıcıların yeni kapısı, kripto para borsalarıydı! Blokzincir veri firması Chainalysis, 2022 Kripto Suç Raporu'nu paylaştı. Buna göre 2021'de 7.7 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı yaşandı. Zirvedeyse Türkiye vardı. Yerli kripto para borsası Thodex'in CEO'su Fatih Faruk Özer, 20 Nisan'da Arnavutluk'a kaçtı. Yanında, 400 bin kişiden topladığı 2 milyar dolar da vardı. Tiran'a gittiği belirlenen ve izini kaybettiren Fatih Faruk Özer, kırmızı bültenle dünyanın her yerinde aranıyor.